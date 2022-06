Consiglieri eletti Lucca 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Pardini sindaco

Scopriamo insieme i consiglieri eletti a Lucca, i risultati, i seggi e le preferenze dopo il ballottaggio di ieri, 26 giugno 2022. Alla fine ha vinto il Centrodestra rappresentato dal 49enne Mario Pardini. “Grazie a chi ha creduto in me. Farò tutto quello che posso per meritarmi questa poltrona”, ha commentato il neo primo cittadino subito dopo il voto. Come scrive La Nazione, l’imprenditore è stato a lungo all’estero, per poi fare ritorno in Italia, nella sua Lucca, e arrivare alla carica di Sindaco. Sconfitto Francesco Raspini, rappresentante del centrosinistra, anche se la sua non è stata una debacle.

I voti, ancora ufficiosi, parlando infatti del 51.03 per cento di preferenze per Mario Pardini, rappresentante di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e IaC, contro il 48.97 per cento di Raspini, eletto dai votanti di Pd, Coraggiosa, PSI, Volte, EV, A1MDP. Vediamo quindi la nuova composizione del Consiglio Comunale di Lucca 2022 dopo i risultati del ballottaggio: FdI: 7, Lucca 2032 (IaC): 5, Lega: 3 FI-UdC: 2, Difendere Lucca: 1, Centrodestra per Barsanti: 1, Fabio Barsanti: 1. Questo invece il consiglio comunale d’Opposizione: Francesco #Raspini: 1, PD: 5, Lucca Futura: 3, Coraggiosa (PSI): 1, Lucca è un grande Noi (A1MDP): 1, Lucca Civica-Lucca è Popolare-Volt: 1. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ELEZIONI COMUNALI LUCCA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

In virtù dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 al primo turno, c’è anche Lucca tra i 13 capoluoghi di provincia dove non è stato eletto il nuovo sindaco, quindi tra quelli che vanno al ballottaggio. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza del 50%+1 fondamentale per i comuni con oltre 15mila abitanti, quindi si sfidano i due candidati più votati, quello di centrosinistra Francesco Raspini e quello di centrodestra Mario Pardini. La sfida al primo turno si è chiusa con Francesco Raspini al 42,65% e Mario Pardini al 34,35%. In vista del nuovo Consiglio Comunale che si andrà a comporre alla luce del candidato sindaco vincente, analizziamo i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Lucca in proiezione dei possibili eletti di Lucca 2022.

Raspini con 15.244 preferenze è stato sostenuto dal 17,17% del Pd, 9,99% di Lucca Futura, 5,87% Sinistra con Lucca Civica Ecologica, 4,88% per Lucca è un grande noi, 4,47% per Lucca è popolare-volt, 2,05% invece per Europa Verde. Il rivale Pardini, invece, ha ottenuto 12.278 preferenze ed è stato sostenuto da Fratelli d’Italia col 12,70%, Lucca 2032 Mario Pardini sindaco col 10,11%, mentre Lega Salvini Premier al 6,61%, Forza Italia-Unione di Centro al 3,66%, infine il Centrodestra per Lucca ha raccolto l’1,09%. Percentuali da cui si partirà per gli eletti Lucca 2022.

ELETTI LUCCA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Ancor prima di scoprire gli eletti di Lucca, ecco cos’è successo alle ultime Amministrative. Nelle Elezioni Comunali 2017 a Lucca, dove trionfò il centrosinistra con Alessandro Tambellini, servì proprio il ballottaggio per arrivare ai risultati definitivi e, quindi, anche alla composizione del Consiglio comunale. Al termine del secondo turno, 20 ne andarono alla maggioranza (12 Partito democratico, 5 Lucca Civica e 3 a Sinistra con Tambellini), 9 al candidato Remo Santini (3 Siamo Lucca, 2 Forza Italia, uno a testa a Lega Nord, Lucca in Movimento, Fratelli d’Italia e al candidato sindaco), 1 al candidato sindaco Fabio Barsanti, 1 al Movimento 5 Stelle che sosteneva Massimiliano Bindocci e uno al candidato sindaco Donatella Buonriposi.

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Lucca furono dunque i seguenti (tenendo conto degli aggiornamenti agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio Comunale): maggioranza con Roberto Guidotti, Alessia Angelini, Francesco Cellai, Silvia Del Greco, Leonardo Dinelli, Dante Francesconi, Giovanni Giannini, Enzo Giuntoli, Rita Nelli, Lucio Pagliario, Cristina Petretti (Pd); Claudio Cantini, Andrea Giovannelli, Maria Teresa Leone, Jacopo Massagli, Gabriele Olivati (Lucca Civica); Daniele Bianucci, Pilade Ciardetti, Francesco Lucarini (Sinistra con Tambellini). Opposizione con Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Massimiliano Bindocci (M5s), Remo Santini, Alessandro Di Vito (Siamo Lucca), Marco Martinelli, Simona Testafferrata e Nicola Buchignani (Fratelli d’Italia); Giovanni Minniti (Lega Nord); Marco Barsella (Lei Lucca); Cristina Consani ed Enrico Torrini (Lucca 2032); Serena Borselli (Gruppo Misto).

