Consiglieri eletti Magenta 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Del Gobbo sindaco

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI MAGENTA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA

Luca Del Gobbo è il sindaco di Magenta: lo certificano i risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. Nel secondo turno delle amministrative il candidato del centrodestra ha, infatti, ottenuto il 53,38% per 4.485 preferenze. Sono andati 3.917 voti invece a Vincenzo Salvaggio, il candidato di centrosinistra, che quindi ha totalizzato il 46,62%. Di conseguenza, in vista del nuovo Consiglio Comunale di Magenta che prende vita nel 2022, dieci seggi vanno alla maggioranza, quattro invece all’opposizione.

A proposito della composizione del nuovo Consiglio comunale di Magenta, è bene precisare che i consiglieri eletti 2022 non sono ancora ufficiali. Questo perché ci possono essere rinunce, sostituzioni, ricorsi e quindi tutta una serie di situazioni a cui poi la “bollinatura” della Prefettura metterà fine sancendo ufficialmente la “formazione” di consiglieri. Fatta questa doverosa precisazione, ecco la distribuzione dei seggi: 5 a Luca Del Gobbo Sindaco di tutti; 2 a Lega Salvini e 2 a Forza Italia, 1 a Fratelli d’Italia per la maggioranza. All’opposizione 3 seggi del Partito democratico e 1 per la lista civica Progetto Magenta. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Magenta

CONSIGLIERI ELETTI MAGENTA ELEZIONI COMUNALI 2022 E CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri eletti del Consiglio Comunale di Magenta dopo le Elezioni Comunali 2022 anche il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Vincenzo Salvaggio e Silvia Minardi, candidata sindaco la cui corsa si è fermata al primo turno. A proposito dei nomi dei consiglieri eletti a Magenta, entriamo nel merito delle ipotesi, tenendo conto della premessa fatta sopra.

Saranno cinque i consiglieri eletti di Luca Del Gobbo sindaco di tutti. I più votati al primo turno sono stati Mariarosa Cuciniello, Alessandro Pelizzari, Rocco Morabito, Francesca Fava, Alessandro Bruno Bertoglio. I due della Lega di Salvini dovrebbero essere Simone Gelli e Luca Alberto Aloi. Per Forza Italia invece Fabrizio Ispano e Laura Cattaneo. A completare la maggioranza Maria Stefania Bonfiglio di Fratelli d’Italia. Passiamo all’opposizione: Luca Rondena, Matteo Di Gregorio ed Elisabetta Mengoni per il Pd; mentre per Progetto Magenta c’è ex aequo tra Roberto Angelo Bertani e Valentina Campana.

