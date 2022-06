Consiglieri eletti Monza 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Pilotto sindaco

CONSIGLIERI ELETTI MONZA, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

È Paolo Pilotto il nuovo sindaco di Monza, eletto nella notte dopo i risultati al fotofinish del ballottaggio alle Elezioni Comunali: il candidato del Centrosinistra recupera 7% in 14 giorni e si aggiudica la maggioranza dei consiglieri eletti in giunta per i prossimi 5 anni.

Consiglieri eletti Frosinone 2022 seggi/ Risultati preferenze con Mastrangeli sindaco

Ko il sindaco uscente Dario Allevi, battuto con minimo scarto di voti (900 circa) nonostante la coalizione compatta presentatasi anche al ballottaggio: Pilotto con il 51,21% delle preferenze vince su Allevi, rimasto al 48,79% dei voti. In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Monza dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 15 seggi Pd, 2 Pilotto Monzattiva, 2 LabMonza, 1 Azione; opposizione con 4 FI, 3 FdI, 2 Noi con Dario Allevi, 1 Lega oltre ai candidati Allevi e Piffer. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Monza:

Consiglieri eletti Sesto S.G. 2022, i seggi/ Di Stefano sindaco, risultati preferenze

Maggioranza: 21 seggi

– 15 Pd: Marco Lamperti, Egidio Riva, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara, Marco Pietrobon, Cherubina Bertola, Stefano Toselli, Donatella Paciello, Andreina Fumagalli, Maria Giovanna Porro, Leonardo Braccio, Lorenzo Gentile, Francesca Dell’Aquila. Primo subentro: Angelo Luigi Imperatori

– 2 Pilotto Sindaco: Sergio Visconti, Ilaria Guffanti. Primo subentro: Fabio Clarotto

– 2 LabMonza: Arianna Bettin, Lorenzo Spedo

– 1 Azione: Tullio Parrella

– 1 Paolo Pilotto sindaco

Opposizione: 12 seggi

– 4 Forza Italia: Massimiliano “Max” Longo, Pierfranco Maffé, Martina Sassoli, Francesco Cirillo

– 3 FdI: Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Monguzzi

– 2 Noi con Dario Allevi: Stefano Galbiati, Desiree Merlini

– 1 Lega: Simone Villa

– 1 Dario Allevi candidato

– 1 Paolo Piffer candidato

RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022 ELEZIONI COMUNALI/ Diretta, 58 comuni al Centrodestra

ELEZIONI COMUNALI MONZA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Per quanto riguarda i voti di lista a Monza, permangono ovviamente i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2022: il ballottaggio fu per l’appunto raggiunto dal sindaco uscente Dario Allevi con il 47,12% (20.891 preferenze totali) contro lo sfidante del Centrosinistra Paolo Pilotto, 40,08% (17.767 preferenze).

Fuori dai giochi Paolo Piffer (Civicamente 5,78%) e tutti gli altri candidati Ambrogio Moccia, Daniela Brambilla, Alberto Mariani, Carlo Chierico, Sandro Belli, Michele Anastasia. Qui di seguito i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Monza che hanno permesso la composizione esatta finale del Consiglio Comunale: con Allevi Forza Italia al 16,32%, FdI 12%, Noi con Dario Allevi 10,49%, Lega 7,96%. Con Pilotto invece le liste presero il 25,7% con il Pd, 4,81% Pilotto Sindaco, 3,55% LabMonza, 2,16% Azione-Calenda, 1,67% ItaliaViva-Psi, 1,36% Possibile, 1,09% Europa Verde. Qui il dettaglio dello spoglio a Monza nel primo turno

ELETTI MONZA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

I consiglieri eletti a Monza nella giunta uscente vennero definiti dai risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali avvenuto il 25 giugno 2017: Dario Allevi cinque anni fa divenne sindaco di Monza per la prima volta con il 51,33% delle preferenze, dunque al fotofinish contro il candidato del Centrosinistra Roberto Scanagatti (48,67%).

20 seggi vennero così conquistati dal Centrodestra, suddivisi in 7 per la Lega, 6 Forza Italia, 3 Noi con Dario Allevi, 2 Monza con Maffé, 2 FdI: i rimanenti 9 seggi vennero suddivisi negli 8 a sostegno di Scanagatti (7 Pd, 1 Monza X Scanagatti) e 1 per il M5s di Sindoni. I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Monza furono dunque i seguenti nomi (aggiornati agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio Comunale): maggioranza con Lega (Carati, Garibaldi, Capra, Mosconi, Russo, Canesi); Forza Italia (Cirillo, Adamo, Ferrari, Cosi, Onofri, Santese); Noi con Dario Allevi (Monguzzi, Negrini, Galbiati); Monza per Maffé (Monguzzi, Martinetti); FdI (Gaspero, Nasi). Opposizione con Pd (Pilotto, Riva, Scanagatti, Pietrobon, Longoni, Zonca, Lamperti); M5s (Camporeale); Monza per Scanagatti (Pozzi); Civicamente (Piffer); Gruppo Misto (Mariani, Pontani, Sindoni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA