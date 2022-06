Consiglieri eletti Parma 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Guerra sindaco

CONSIGLIERI ELETTI PARMA, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Michele Guerra è stato eletto nuovo sindaco di Parma dopo aver vinto nei risultati della notte il ballottaggio con il 66,19% delle preferenze: travolto il Centrodestra di Pietro Vignali che si ferma al 33,81% e andrà a guidare l’opposizione nel nuovo Consiglio Comunale di Parma.

Non c’è stata partita in quel di Parma con l’unione tra l’amministrazione uscente di Pizzarotti e il Centrosinistra a guida Michele Guerra: per questo motivo, la composizione del Consiglio Comunale vedrà la piena maggioranza del Centrosinistra mentre Cdx, con i centristi di Costi e i candidati di FdI e Europa Verde rappresenteranno l’opposizione. In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Parma dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 12 seggi Pd, 4 Effetto Parma, 3 Guerra Sindaco, 1 Coraggiosa; opposizione con 4 seggi Vignali Sindaco, 1 Lega, 1 Azione, 1 Civiltà Parmigiana, 1 FdI oltre ai candidati Vignali, Bocchi, Costi e Ottolini. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Parma:

Maggioranza: 20 seggi

– 12 Pd: Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Manuel Marsico, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi, Sandro Maria Campanini, Alicia Maria Carrillo Heredero detta Carrillo, Gabriella Corsaro, Caterina Conforti, Alessandra Tazzi, Stefano Cantoni, Giulio Guatelli

– 4 Effetto Parma: Marco Bosi, Michele Alinovi, Oronzo Pinto, Cristian Salzano

– 3 Guerra Sindaco: Antonio Nouvenne, Leonardo Spadi, Saba Giovannacci detto Saba

– 1 Sinistra Coraggiosa: Anna Rita Maurizio

– 1 il sindaco Guerra

Opposizione: 12 seggi

– 4 Vignali Sindaco: Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini, Marco Odio

– 1 Lega: Laura Cavandoli

– 1 candidato Pietro Vignali

– 1 Civiltà Parmigiana: Maria Federica Ubaldi

– 1 Ora con Dario Costi Sindaco: Serena Brandini

– 1 candidato Dario Costi

– 1 candidato Priamo Bocchi

– 1 candidato Enrico Ottolini

ELEZIONI COMUNALI PARMA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Con i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali Parma 2022 sono stati definiti preferenze e voti di lista, decisivi per la composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo l’esito del ballottaggio delle Amministrative.

Il candidato del Centrosinistra Michele Guerra, con il 44,18% al primo turno ha raccolto i seguenti voti delle liste a sostegno: Pd 24,24%, Effetto Parma con Pizzarotti 8,48%, Michele Guerra Sindaco 7.61%, Parma La Sinistra Coraggiosa 2,62%, Onda Progressista Liberale Ecologista Referendaria 1,12%, Italia Viva 0,96%. Lo sfidante Pietro Vignali con il Centrodestra (21,25% le preferenze totali) ha invece portato al ballottaggio le seguenti liste a sostegno: Vignali Sindaco 13,02%, Lega 4,14%, Forza Italia 2,63%, Sicurezza e Decoro per Quartieri e Frazioni 0,8%, Ambiente e Salute 0,4%. Fuori dalla lotta per il secondo turno invece il candidato centrista Dario Costi (13,49%), il candidato di FdI Priamo Bocchi (7,53%) e tutti gli altri candidati sindaco Ottolini (Europa Verde 4,21%), Bui (Potere al Popolo-Pci 3,56%), Lavagnetto, Adorni, Galardi e Vilnò. Qui il dettaglio dello spoglio a Parma nel primo turno

ELETTI PARMA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Sono invece consiglieri uscenti al Consiglio Comunale di Parma tutti gli eletti nelle precedenti Elezioni Comunali, avvenute l’11-25 giugno 2017: fu il trionfo del secondo mandato consecutivo di Federico Pizzarotti, abbandonato ormai il M5s per le liste civiche in area Centrosinistra. I risultati definitivi dopo il ballottaggio consegnarono la composizione definitiva del Consiglio Comunale: 20 seggi andarono alla maggioranza con Pizzarotti (tutti con la lista Effetto Parma), 7 i seggi per lo sfidante di Centrosinistra Paolo Scarpa (3 Pd, 2 Parma Protagonista, 1 Parma Unita) e 3 seggi anche il Centrodestra di Laura Cavandoli (tutti in quota Lega).

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Parma furono dunque i seguenti (aggiornati agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio Comunale): maggioranza con Bozzai, Buetto, De Maria, Di Patria, Fornari, Graziani, Ilariuzzi, Mallozzi, Massari, Mhaidra, Pizzigalli, Pinto, Quaranta, Ronchini, Salzano, Sartori, Schiaretti, Spadi, Tassi (Effetto Parma Pizzarotti). Opposizione con Bonetti, Campanini, Lavagnetto, Jacopozzi (Pd); Bruno, Massari (Parma Protagonista); Pezzuto (Parma Unita); Azzali, Cavandoli, Occhi (Lega); Colli, Freddi, Roberti (Gruppo Misto).











