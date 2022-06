Consiglieri eletti Sesto S.G. 2022, i seggi/ Di Stefano sindaco, risultati preferenze

CONSIGLIERI ELETTI SESTO SAN GIOVANNI, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

«Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia»: con queste parole, il sindaco appena rieletto Roberto Di Stefano celebra la vittoria al ballottaggio e la conferma della maggioranza dei consiglieri eletti ancora per i prossimi 5 anni.Vittoria al fotofinish per il sindaco uscente e il Centrodestra compatto che a Sesto San Giovanni riesce a battere con il 52,11% delle preferenze il candidato della Sinistra Michele Foggetta, rimasto al 47,89% e battuto per circa 900 voti finali.

In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Sesto San Giovanni dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022: Maggioranza con 10 seggi Di Stefano Sindaco, 2 Lega, 1 FdI, 1 Amiamo Sesto, 1 Forza Italia-Udc; opposizione con 6 Pd, 1 Foggetta Sindaco, 1 Città in Comune oltre al candidato Michele Foggetta. Incrociando i risultati del ballottaggio con le preferenze ottenuto al primo turno – e in attesa di eventuali sostituzioni/rinunce/promozioni ad assessore – questi i nomi dei possibili nuovi Consiglieri eletti a Sesto San Giovanni:

Maggioranza: 15 seggi

– 10 Di Stefano Sindaco: Alessandra Aiosa, Roberta Pizzocchera, Tullio Attanasio, Sergio Valsecchi, Federico Pogliaghi, Davide Coccetti, Roiberto Calini, Gabriele Ghezzi, Vincenzo Ricupero, Paolo Gianmaria Vincelli

– 2 Lega: Nicola Pini, Claudio D’Amico

– 1 FdI: Antonio Lamiranda

– 1 Amiamo Sesto: Marco Lanzoni

– 1 Forza Italia-Udc: Giovanni Fiorino

Opposizione: 8 seggi

– 6 Pd: Lucia Pastorino, Guido Gatti, Irene Milazzo, Stefano Cagliani, Federico Madaloni, Antonio Leo

– 1 Foggetta Sindaco: Soad Yuounes Hamdy

– 1 Città in Comune: Marialuigia Pagani

ELEZIONI COMUNALI SESTO S.G. 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Con i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali Sesto San Giovanni 2022 sono stati definiti preferenze e voti di lista, decisivi per la composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo l’esito del ballottaggio delle Amministrative.

Il candidato di centrodestra Roberto Di Stefano con il 48,89% al primo turno ha raccolto i seguenti voti dalle liste a sostegno: Di Stefano sindaco 29,72%, Lega Salvini 6,17%, Fratelli d’Italia 5,47%, Amiamo Sesto 3,40%, Forza Italia-Unione di Centro-MPL Movimento politico libertas 3,23%. Lo sfidante Michele Foggetta con il centrosinistra (38,43% preferenze) ha portato al secondo turno le seguenti liste: Partito Democratico 23,84%, #ReinventiamoSesto Michele Foggetta sindaco 5,41%, Città in Comune 3,94%, Europa Verde – SI Sinistra Italiana 3,84%, Movimento 5 Stelle 3,01%. Niente da fare per gli altri candidati alla poltrona di primo cittadino, rimasti fuori dal ballottaggio: parliamo di Paolo Vino (6,27%), Massimiliano Rosignoli (2,78%), Eleonora Tempesta (1,87%), Claudio Silvio La Corte (1,76%). Qui il dettaglio dello spoglio a Parma nel primo turno

ELETTI SESTO S.G., ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Sono invece consiglieri uscenti al Consiglio comunale di Sesto San Giovanni tutti gli eletti nelle precedenti elezioni comunali, avvenute l’11-25 giugno 2017. Cinque anni fa il centrodestra scrisse la storia, espugnando la Stalingrado d’Italia, definizione legate alle percentuali molto alte del Pci. Roberto Di Stefano si impose sul sindaco uscente Pd Monica Chittò: una vittoria netta, sfiorato il 60%. Un successo fondamentale per il centrodestra, che ottenne la maggioranza del Consiglio comunale. Questa la ripartizione: 4 seggi Sesto nel cuore (Marco Lanzoni, Angela Tittaferrante, Sergio Valsecchi, Gianmaria Vincelli), 3 Lega Nord (Elisa Ercoli, Rossano Pasquinelli, Mosè Bonomelli), 3 Forza Italia (Giovanni Fiorino, Paola Borgonovo, Vittoria Rosa), 2 Di Stefano sindaco (Tullio Attanasio, Nicoletta Pini), 2 X Caponi sindaco (Gabriele Ghezzi, Federico Pogliaghi), 1 Gianpaolo Caponi. Nove seggi invece per l’opposizione: 1 seggio Monica Chittò, 4 Partito Democratico (Roberta Perego, Andrea Rivolta, Loredana Pastorino, Marialuigia Pagani),1 Insieme per Monica Chittò (Stefania Di Pietro), 2 Movimento 5 Stelle (Antonio Foderaro, Vincenzo Di Cristo), 1 Lista Popolare X Sesto (Alessandro Piano).

