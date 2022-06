Consiglio Europeo “Ucraina candidata Ue”/ Veto Bulgaria su ingresso Albania-Macedonia

UCRAINA CANDIDATA PER INGRESSO IN UE: OGGI E DOMANI CONSIGLIO EUROPEO

«Attendiamo il via libera per l’adesione alla Ue»: lo ha detto stamane il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andrei Yermak, riferendosi alle aspettative sul Consiglio Europeo al via oggi pomeriggio e con le conclusioni domani pomeriggio.

Il vertice Ue si appresta ad essere una riunione per lo più a carattere fortemente geopolitico, in quanto i capi di Stato dei 27 Paesi Ue si concentrano su 3 macro-temi: la concessione all’Ucraina e alla Moldavia dello status di Paesi candidati all’adesione all’Unione; Balcani Occidentali e l’allargamento dell’Europa; il futuro dei rapporti tra Europa allargata a Federazione Russa. Nel pieno di una guerra ormai in corso da 120 giorni ad Est dell’Europa, il Consiglio Ue odierno proverà a trovare una quadra comune circa il sostegno all’Ucraina, la gestione delle emergenze gas ed economia letteralmente “esplose” nelle ultime settimane, e soprattutto l’unità in merito al futuro del Continente. La concessione dello status di candidati a Ucraina e Moldavia sarà accompagnata dalla richiesta alla Commissione di riportare al Consiglio su ogni passo del processo e sui progressi fatti dai Paesi: su questo punto non dovrebbe esserci alcuno ostacolo, se non per qualche perplessità che ancora permane in Serbia e Ungheria. Nel frattempo, questa mattina il Parlamento europeo ha approvato con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui chiede di concedere immediatamente lo status di paese candidato Ue all’Ucraina ed alla Moldavia.

VERTICE UE, CAOS BALCANI: VETO BULGARIA SU ALBANIA E MACEDONIA

Più complessa la situazione invece sul fronte Balcani, non risolta neanche dalla riunione preparatoria al Consiglio Europeo avvenuta sempre questa mattina a Bruxelles con il leader Ue: se si trovano tutti d’accordo su offrire a Ucraina e Moldavia lo status di “Paese candidato” all’Europa, così come aprire le porte alla prospettiva europea della Georgia, non vi è affatto unità sulla questione dei Balcani Occidentali.

La Bulgaria infatti ha posto il veto sull’allargamento ad Albania e Macedonia del Nord a causa delle fortissime controversie linguistiche, storiche e culturali. Forte il disappunto di Tirana in merito all’attuale situazione, come ha twittato il Premier Edi Rama: «Abbiamo discusso a lungo con i leader della Serbia e della Macedonia del Nord in merito al prossimo vertice dell’Ue. Sembra che alla fine si chiuderà con un altro ‘No, ci dispiace’. L’intera Unione sequestrata dalla Bulgaria non è un bello spettacolo da vedere. Che ci andiamo a fare lì?!». In Bulgaria i problemi politici rendono ancora più instabile la situazione in quanto il Governo è ufficialmente stato sfiduciato in Parlamento e il leader del partito di opposizione Gerb, l’ex premier Boyko Borissov, da fautore del veto contro la Macedonia ha fatto invece appello affinché venga revocato. Spiragli insomma ve ne sono ma resta complessa la gestione geopolitica su Balcani e l’Est Europa, con un’Europa che si vede “costretta” a riunificarsi il più possibile in vista dei prossimi decisivi vertici G7 e Nato sullo stallo dell’Ucraina.

