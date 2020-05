Consiglio Federale FIGC/ Serie C e dilettanti verso lo stop? Oggi si decide

Pubblicità

Oggi è davvero il giorno del giudizio, specie per i campionati di Serie C e Serie D: nella tarda mattinata infatti si riunirà il Consiglio Federale della FIGC, l’ultimo che avrà voce in capitolo sulla sospensione definitiva ai campionati di Lega pro e dilettanti per la stagione 2019-2020, interrotte tra fine febbraio e marzo per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Gravina e soci avranno oggi un gran lavoro: oltre a sopradetto infatti saranno in scaletta anche altri temi come la ripartenza dei campionati di A e B, come pure la ricezione degli ultimi decreti fissati dal governo per la ripresa economica e degli ultimi protocolli sanitari da applicare per tornare in campo. Temi e nodi bollenti e di difficile risoluzione certo, oltre che ben noti: il calcio italiano è diviso tra necessità di ripartire e voglia di chiuderla qui, perchè la ripartenza sarebbe troppo onerosa. E’ tempo dunque di decidere per le 4 serie che compongono il sistema italiano e la FIGC oggi dovrà dare una concreta risposta.

STOP ALLA SERIE C IN DUBBIO

Come abbiamo visto i temi da affrontare oggi in sede di Consiglio della FIGC non mancano: se però per Serie A e Serie B le rispettive leghe hanno già chiesto in maniera compatta e netta di riprendere la stagione interrotta (e sulla ripresa vi sono altri i nodi che la federazione dovrà risolvere), ecco che per Serie C e dilettanti, oggi dal consiglio potrebbe arrivare lo stop definitivo al campionato 2019-2020. Dopo tutto già diversi giorni fa la Lega Pro, tramite Assemblea ha già fatto richiesta alla FiGC di chiudere qui la stagione, fissando nel frattempo anche le regole per promozioni, retrocessioni e classifica finale della stagione. Norme e stop che però devono ora venir ratificate dalla federazione, la quale pure potrebbe anche esprimere parere contrario sia sulla chiusura che sulle regole fissate per le promozione (in particolare modo sulla quarta promossa, nodo su cui c’è stata la maggior divisione tra i club della Serie C). Secondo quanto ci riporta oggi la Gazzetta dello sport, pare poi che sia intenzione di Gravina di non dichiarare lo stop al campionato per tutte e tre le serie professionistiche, Serie C inclusa: pur contro il parere espresso da club e lega.

DILETTANTI E CALCIO FEMMINILE VERSO LA CHIUSURA

Chi invece oggi dovrebbe venir fermato dallo stesso consiglio Federale della FIGC sono i dilettanti, la cui stagione 2019-2010 dovrebbe dunque a breve riceve lo stop definitivo, dopo la necessaria sospensione occorso diversi mesi fa per l’esplodere della pandemia. Su questo ormai vi sono ben pochi dubbi: è apparsa subito a tutti evidente l’impossibilità da parte dei club della Serie D di sostenere economicamente e di attuare i protocolli fissati per il rientro in campo: lo stesso presidente Sibilia lo ha ribadito più volte. Dunque il destino della Serie D pare fissato. E come quello anche le sorti del campionato femminile, che secondo le ultime indiscrezioni e voci, potrebbe venire bloccato definitivamente. Rimane da capire quale sarò il destino del campionato primavera, che certo, come Lega pro e dilettanti non si trova nelle condizioni di poter adempiere ai requisiti per la ripresa delle attività.



