Consiglio Ue coronavirus: crollo Europa?/ Eurobond, Mes, crisi: Conte si gioca tutto

Il Consiglio Ue di oggi potrebbe stravolgere forse per sempre gli equilibri dell’Europa, ma potrebbe anche “spaccarsi” definitivamente dopo mesi (forse anni) di lotte intestine tra i diversi Paesi dell’Unione: la crisi messa in campo dal coronavirus costringe l’Ue ad un intervento immediato e “fragoroso”, ovvero quello che finora ancora non è stato partorito da alcun organo verticale di Bruxelles. Dalla Bce alla Commissione Von Der Leyen, fino all’Eurogruppo di lunedì sera: la crisi da coronavirus a livello sanitario ed economico sta distruggendo Italia, Spagna, in parte la Francia e la Germana è costretta a “giocarsi” centinaia di miliardi di euro per provare ad uscire dal potenziale baratro.

E in tutto questo, ancora non si è scelta la strada da intraprendere per lo choc economico: ieri il Premier Conte insieme ad altri 8 leader europei (Belgio, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia) ha scritto al Presidente del Consiglio Ue Michel per chiedere all’Europa «una risposta europea poderosa, coesa e tempestiva anche sul piano economico-finanziario, con la creazione di uno strumento di debito comune emesso da un’istituzione dell’Ue». In poche parole, hanno chiesto l’Eurobond anche se al loro interno già tutti non sono concordi su come utilizzare i titoli “coronabond”, ma anche in alternativa eventuali ricorsi al “famigerato” Mes (fondo Salva-Stati, la cui riforma pende ancora a Bruxelles da mesi anche per il non accordo dell’Italia su tale formula).

MES, EUROBOND E CRISI: L’UE RISCHIA IL COLLASSO ECONOMICO

La scelta ad oggi sembra orientata a due linee sostanziali illustrate dal n.1 dell’Eurogruppo Mario Centeno: in primi le Eccl (Enhanced Conditions Credit Lines, linee di credito a condizioni rafforzate) del Mes, ovvero linee di credito che avrebbero una dimensione del 2% del Pil del Paese richiedente (nel caso dell’Italia circa 36 mld di euro). «Gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sull’assicurare un percorso sostenibile di finanza pubblica», ha spiegato Centeno parlando anche di largo consenso in merito degli Stati. La realtà è che l’Italia non la pensa così affatto anche perché al suo interno il Parlamento ha praticamente tutti schierati (tranne parti del Pd e LeU) contro il Mes; allora la seconda opzione restano gli eurobond o coronabond, ovvero emissioni di debito comune garantite dai Paesi in solido.

L’apertura della Bce a riguardo c’è, Draghi stesso oggi ha richiesto un intervento deciso e risolutorio delle politiche finanziarie dell’Ue: ma il problema di base è che per cercare un’unità politica, ancora una volta, si parte dal fronte economico e manco si riesce a trovare una quadra unitaria. Il Consiglio Ue potrebbe essere l’ultima occasione importante dove Conte e l’Italia possano “sbattere i pugni sul tavolo” per evitare una tragedia economica dopo quella sanitaria già in corso: negli Usa Trump nei prossimi giorni metterà a punto 1200 dollari per ciascun americano, il famoso “helicopter money”. E l’Europa che fa? Michel dopo aver parlato con Macron, Conte e Merkel ha parlato di “piano Marshall per l’Europa”, ma come giustamente facevano notare i colleghi di “MilanoFinanza” giusto ieri in prima pagina, «il piano c’è, manca Marshall». Quale sarà la linea? Pochi Paesi (quelli del Nord, ndr) imporranno le scelte agli altri? La Merkel riuscirà questa volta a mediare le due sponde? Le domande sono molte, le risposte ancora di più, ma è la ricerca di quell’unità perduta che dovrebbe interessare oggi tutte le cancellerie europee in vista del Consiglio Ue. Non solo l’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA