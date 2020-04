Consiglio Ue, Mes e Recovery Fund/ Scenari e risultati: Conte firma senza eurobond?

Pubblicità

È giunto il “D-Day” per l’Europa (almeno sul lato economico): alle ore 15 è previsto il Consiglio Ue sugli aiuti da stanziare subito per l’emergenza coronavirus, dopo il fallimento del primo vertice ormai tre settimane fa e il semi-accordo raggiunto in Eurogruppo con i Ministri delle Finanze. Il tema è sempre quello: Mes, eurobond o Recovery Fund? Lo scontro totale delle ultime settimane tra Italia, Spagna, Francia, Germania e Olanda ha portato nella giornata una mini-riunione in videoconferenza tra i rispettivi leader per dirimere una strategia il possibile comune nel Consiglio Europeo di quest’oggi: perciò, tradotto in termini semplici, oggi ci sarà il via libera al pacchetto da 540 miliardi di euro – 240 MES “light” senza condizioni sulle spese sanitarie, 200 dalla Banca Europea Investimenti (BEI), 100 dal fondo SURE – solo se sarà incardinata un’intesa sul Fondo europeo per la ripresa.

Sembra ormai tramontata la proposta italiana degli eurobond per il forte “niet” di Olanda e Germania, ma non per questo il Recovery Fund è del tutto “abbandonato” come opzione: sono tutti concordi sul fatto che 540 miliardi sono un’inezia per far fronte ad un’emergenza globale che durerà mesi, se non anni, dunque sul tavolo da discutere oggi vi sono due principali proposte di Fondo lanciate ieri dal Governo Sanchez e dal duo Merkel-Von der Leyen. Dopo la doppia informativa al Parlamento, il Premier Conte ha abbandonato la linea “dura” sul fronte Mes, aprendo a possibilità di firma se garantite le non condizionalità sulle spese sanitarie dirette e indirette: l’imminente fase 2 e la crisi del PIl impone all’Italia un’azione rapida e fondi “veloci” per non rimanere impantanati in un collasso economico dalle proporzioni ancora incalcolabili.

CONSIGLIO UE: LE PROPOSTE SUL TAVOLO

Ancora ieri sera i leader Ue hanno tentato di trovare una quadra sul Recovery Fund ma il nodo della mutualizzazione del debito resta il problema principale: «I paesi del Sud hanno l’impressione che alcuni stati oggi più forti dal punto di vista economico, useranno questa crisi per esserlo ancora di più. E quelli del Nord pensano che i loro vicini del Sud trarranno vantaggio dalla pandemia per lasciare loro il peso del debito del passato .La mutualizzazione del debito rimane controversa e non c’è consenso al momento», ha fatto sapere ieri sera alle agenzie un alto funzionario europeo. Il tavolo del Consiglio Ue pone come già ribadito due principali proposte sul Recovery Fund da lanciare dopo il pacchetto da 540 miliardi: Merkel e Von der Leyen stano mettendo a punto un Fondo che vada oltre la prima bozza di Recovery Fund avanzata da Macron al termine dello scorso Eurogruppo, finanziato da maggiori contributi di ciascuno stato al bilancio dell’Unione Europea «che possa emettere titoli e raccogliere soldi sui mercati per poi prestarli ai paesi più in difficoltà».

Di contro, il Governo spagnolo ha presentato una seconda proposta con un raggio di azione economica ben più ampia: 1500 miliardi almeno e che possa contrarre un «debito perenne per emettere titoli comunitari», come spiegano da Madrid. Come spiega ancora l’Agi ieri sera, i soldi verrebbero erogati senza chiedere agli Stati Ue di restituirli e gli interessi sui nuovi titoli comunitari verrebbero pagati attraverso tasse “europee”. In mezzo si è inserito il Premier Conte con la proposta vista ieri in Parlamento, una sorta di passo avanti rispetto agli eurobond che però ancora non trova il plauso di Olanda e Paesi del Nord: il debito sarebbe fondato sull’articolo 122.2 del Trattato europeo, «European Pandemic Support Scheme (EPSS), ovvero strumento temporaneo attraverso cui la Commissione, con una garanzia implicita del bilancio Ue, prende a prestito nei mercati finanziari per finanziare prestiti back-to-back agli Stati membri».

PARLA IL SEGRETARIO DEL MES (ITALIANO)

Se però non si troverà già oggi la quadra sul Recovery Fund, quale potrà essere la posizione che l’Italia (ma anche la Spagna e la Francia) difenderanno una volta rientrati nei rispettivi Parlamenti? Il Governo Conte è dilaniato tra Pd e M5s sull’accettazione del Mes e se non vi sarà neanche una base solida per il Fondo Europeo per la ripresa, il pacchetto avviato porterà più polemiche che altro all’interno della maggioranza. La prospettiva che filtra da Bruxelles è che nel Consiglio Ue si arriverà ad un accordo immediato per il pacchetto a 3 punte (MES, BEI, SURE) mentre sul Recovery Fund si aspetterà ancora, magari puntando al 29 aprile quando la Commissione Ue di Von Der Leyen presenterà un piano specifico per collegare il Fondo al bilancio Ue 2021-2027. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha chiesto ai leader «di accettare di lavorare su un Fondo per la ripresa il più rapidamente possibile»: detto questo, prima di giugno è difficile che si arrivi a un accordo e nel frattempo la crisi economica galoppa e le tensioni interne, non sono in Italia, si allargano sempre di più.

Ieri ha poi parlato il segretario del Fondo Salva-Stati, ironia del destino un italiano: «Questa linea di credito alla fine sarà un contratto e come ogni contratto ha tutte le sue clausole. I Paesi avranno di fronte un documento che valuteranno se è conveniente o no: non ci saranno sorprese. Vale quello che si è firmato», spiegava Nicola Giammarioli, segretario generale del Mes, in una intervista ad Agorà. Per provare a garantire che non vi saranno “sorprese” una volta firmato il trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità sulle spese sanitarie, il segretario italiano si fa “garante”: «Le condizioni sono necessarie, ma proprio l’ufficio legale del Consiglio europeo ha stabilito che la condizione di spendere questi soldi per spese sanitarie è sufficiente per rispettare la regola 136 del Trattato europeo. Ecco perché non ci saranno sorprese».



