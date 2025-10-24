Niente da fare, il Consiglio Ue non ha trovato la quadra per quanto riguarda gli asset russi per finanziare Kiev: cosa succede ora

Gli asset russi possono attendere. Nuove, pesanti sanzioni nei confronti della Russia sono state decise nelle ultime ore, a cominciare da quelle contro il petrolio introdotte dagli Stati Uniti, fino ad arrivare a quelle dell’Ue, che ha varato un nuovo pacchetto di restrizioni mirate a indebolire l’economia di Mosca.

A tutto ciò si è aggiunta anche la decisione, da parte degli Stati Uniti, di fornire all’esercito ucraino i missili Patriot, che garantirebbero una difesa migliore dei cieli ucraini. Ora la partita si gioca sui sopracitati asset russi congelati, che Bruxelles potrebbe “scongelare” per finanziare l’Ucraina a livello bellico. Il presidente Zelensky, come si legge sull’Ansa, ha spiegato di voler utilizzare parte di quegli asset per comprare armi dall’Unione Europea, ma la situazione non è così chiara come sembra, tenendo conto che fra i 27 Stati membri non mancano i disaccordi, a cominciare, ad esempio, dalla solita Ungheria, che si è smarcata dalla decisione.

Di fatto Bruxelles vuole presentare quanto prima delle opzioni di finanziamento per Kiev, ma non si fa menzione degli asset russi, cosa che invece – fa notare l’Ansa – era indicata nelle conclusioni precedenti del vertice Ue.

ASSET RUSSI, COSA E’ EMERSO DAL CONSIGLIO UE

Stando a quanto emerge, l’Ue avrebbe inoltre chiesto che i beni “restino immobilizzati” fino a che la Russia non avrà risarcito l’Ucraina a seguito degli enormi danni causati durante il conflitto, che il prossimo febbraio compirà quattro anni. Zelensky, ancora una volta, ha provato a “pungolare” gli Stati membri, spiegando che gli asset russi, se sbloccati, potrebbero garantire a Kiev la vittoria della guerra e anche la capacità di difendersi, sottolineando che la Russia avrebbe “molta paura”.

Ma di quale cifra stiamo parlando? Sul piatto vi sarebbero ben 40 miliardi di euro della Banca Centrale russa, un ammontare di denaro esagerato che finanzierebbe sia l’Ucraina sia l’Europa.



ASSET RUSSI, UE PROVA A METTERE PRESSIONE A PUTIN

L’obiettivo di Bruxelles e degli Stati membri (la Svezia ha proposto ben 150 caccia militari a Kiev) è quello di mettere pressione a Putin, di modo che lo stesso si presenti al tavolo dei negoziati in una posizione di debolezza. Nel frattempo, Zelensky continua a chiedere all’Unione Europea di aiutarlo: «Le armi a lungo raggio farebbero la differenza» – ha detto – ricordando che questi armamenti non sono solo in possesso degli Stati Uniti, ma anche di alcuni Paesi europei.

Sul tema degli asset russi si è espresso anche il primo ministro belga, Bart De Wever, che ha posto tre veti affinché si possano sbloccare i fondi di Mosca, senza i quali si è detto «pronto a tutto» pur di bloccare il progetto. Come riferisce l’Ansa, la palla è ora nelle mani della Commissione Europea, che dovrà trovare la quadra entro dicembre ascoltando tutti i Paesi. Nel frattempo, Kiev ha bisogno maledettamente di soldi. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo, domani a Londra ci sarà un nuovo incontro a cui parteciperà anche il numero uno della Nato, che di recente ha visto Trump a Washington.