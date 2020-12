Consiglio Ue oggi e domani/ Recovery Fund, Mes, clima e Brexit: il ‘test’ per Conte

Oggi e domani il Consiglio Europeo si riunisce in presenza per l’ultima volta di questo lungo e sfibrante 2020: i leader Ue assieme alla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen sono chiamati in questa duplice riunione per «molte questioni importanti», come ha spiegato il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Siamo alla vigilia del più grande piano di rilancio che l’Europa abbia mai visto – il Next Generation Eu – con il Recovery Fund e il bilancio europeo dei prossimi 7 anni che vengono impostati e lanciati proprio dopo questo Consiglio Europeo: ma si parlerà anche di riforma del Mes, di cambiamento climatico, di immigrazione e sicurezza, dei rapporti con gli Usa e con la Turchia. «Il Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre presenta un’agenda densa di temi di elevata priorità per l’Unione Europea, sia per quanto riguarda la sua coesione, prosperità e stabilità, sia per quanto attiene al suo ruolo di attore globale. Il tema centrale rimane la lotta alla pandemia da Covid, su cui è fondamentale che, da parte europea, provenga un chiaro segnale di coesione», ha spiegato così ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni in Parlamento, ricordando poi come «Solo una risposta internazionale ed europea può del resto consentire di superare la pandemia».

RECOVERY FUND: COSA SUCCEDERÀ

Inutile girarci attorno, il tema centrale e cruciale di questo Consiglio Ue è il Recovery Fund: il 2021 dovrà essere l’anno del Next Generation Eu e l’accordo in extremis che sembra stato trovato con Polonia e Ungheria sempre andare nella giustizia direzione: niente veti, niente “rimostranze” sullo stato di diritto e soprattutto strada spianata verso una più “semplice” ratifica dei 27 Recovery Plan nazionali che nei prossimi mesi dovranno essere valutati da Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. «Fiducioso che si possa trovare un accordo su un pacchetto comune per consentire la rapida attuazione sia del quadro finanziario pluriennale che del Fondo per la ripresa», spiega ancora Michel nella lettera di convocazione al Consiglio Europeo. Gli fa eco il Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni, «Non credo sia toccata minimamente l’intesa che era stata raggiunta dal Consiglio con il Parlamento europeo e credo che saranno i leader a valutarla, ma che una valutazione positiva potrebbe aprire la strada finalmente alla partenza del percorso di ratifiche e quindi all’attuazione di Next Generation Eu». L’Italia resta la principale “osservata” essendo tra i pochi Paesi che ancora non ha presentato un piano nazionale completo e anzi, come visto ieri nello scontro Renzi-Conte al Senato, è ancora lontana dall’approvare il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. La Riforma del Mes è stata approvata dal Parlamento italiano, non senza “strascichi” nella maggioranza, e su questo si proverà a riaprire in Consiglio per giungere alla battaglia più importante sul bilancio europeo e il Next Generation Eu. Si punta a far arrivare al più presto i fondi, dalla metà del 2021, ma l’opposizione dei Paesi “frugali” resta forte e il dialogo tra i leader europei in questa due giorni potrebbe rivelarsi tanto delicata quanto decisiva.

TUTTI GLI ALTRI NODI AL CONSIGLIO UE

Alla cena di lavoro si parlerà dei rapporti con gli Usa di Biden e soprattutto delle sanzioni alla Turchia dopo le costanti provocazioni nel Mediterraneo orientale, su pressione del Presidente Macron: la n.1 della Commissione Ue Von der Leyen informerà poi l’Eurosummit sulle ultime relazioni Brexit per capire se vi sia la possibilità concreta di un accordo entro la fine del 2020. Venerdì mattina si parlerà di “vicinato” meridionale per i temi di sicurezza, terrorismo, radicalizzazione e cooperazione con gli Stati africani; infine, il nodo centrale degli obiettivi climatici per il 2030 dove il voto unanime non sembra al momento l’ipotesi più concreta. «L’obiettivo della riduzione delle emissioni almeno del 55% entro il 2030 è alla nostra portata e il lavoro sul modo migliore per raggiungere questo ambizioso obiettivo è a buon punto. L’accordo sarebbe un risultato importante e sosterrebbe la nostra rivendicazione di svolgere un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico», conclude Michel. Con la Presidente Lagarde, si tratterà con i 27 Paesi Ue anche del “super bazooka” da 500 miliardi della Bce con il programma che dovrà essere integrato e perfezionato anche per l’anno 2021, specie nell’attesa dell’arrivo dai mercati del Recovery Fund. I temi sono tanti ma il “test” per il Premier Conte è decisivo visto la traballante tenuta della maggioranza sul Recovery Plan italiano: in un colloquio con La Repubblica, Conte avverte che nella partita in ballo non vince o perde lui come premier ma «vince o perde l’Italia, di fronte all’Europa, che aveva pregiudizi verso di noi e che li sta superando. Ma – è il monito di Conte – basta poco per disfare tutta la tela». (qui l’agenda degli incontri al Consiglio Ue, ndr).



© RIPRODUZIONE RISERVATA