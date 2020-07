Consiglio Ue Recovery Fund/ Conte “Olanda? Scontro durissimo, ma la partita è aperta”

Comincia a mezzogiorno la terza giornata di lavori al Consiglio Ue per discutere ancora del Recovery Fund e del bilancio europeo. La giornata di ieri si è conclusa con un Giuseppe Conte deluso per la fase di stallo di un negoziato che «si è rivelato più complicato del previsto», ma non prima di una serie di incontri. Il premier italiano si è confrontato in serata con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, poi ha allargato l’incontro al primo ministro olandese Mark Rutte, con il quale c’era stato un duro confronto nel corso della giornata. Quindi c’è stata la cena tra i leader. Ma quello spiraglio che sembrava essersi aperto nella tarda mattinata di ieri per ora risulta chiuso. Dopo 12 ore di trattative la seconda giornata di lavoro si è chiusa dopo le 23 senza una soluzione. La nuova proposta del presidente del Consiglio Ue Charles Michel non ha infatti fatto breccia nella resistenza dell’Olanda. Ma oggi potrebbe fare un altro tentativo, presentando un “aggiornamento” per far avvicinare i Paesi “frugali” al fronte del Sud Europa.

CONSIGLIO UE E RECOVERY FUND, LE POSIZIONI

Da una parte ci sono Giuseppe Conte e Pedro Sanchez che non intendono accettare il “freno d’emergenza”, cioè la possibilità che un singolo Paese ponga il veto sull’esborso dei fondi in seno al Consiglio Ue. Non a caso il premier italiano ha tirato in ballo la questione delle politiche fiscali aggressive dell’Olanda, affermando che oggi debba partire una riflessione sulla riforma organica della politica fiscale europea. Dall’altro lato c’è Mark Rutte che non si accontenta di 1,5 miliardi di “sconto” sul contributo al bilancio comunitario: vuole di più per evitare l’aumento della quota. Inoltre, chiudere di ridurre gli aiuto a fondo perduto. La Svezia ha fatto sapere, ad esempio, che non vuole andare oltre i 155 miliardi, contro i 325 dell’ultima proposta di Charles Michel, perché non vuole debito comune futuro. Quella solidarietà europea sbandierata non riesce ancora a tradursi in un’intesa. L’Italia ha provato a sbloccare la situazione con una proposta sulla governance: approvazione dei piani di riforma con il raggiungimento degli obiettivi concordati da approvare con una maggioranza rafforzata, con il presidente del Consiglio Ue che entra in gioco se uno o più Paesi ritengono che ci sia una deviazione dagli impegni presi. Niente da fare.

CONSIGLIO UE, CONTE “OLANDA? SCONTRO DURISSIMO”

Nella notte la lunga analisi del premier Giuseppe Conte con la stampa italiana. «La partita è ancora aperta», dice fiducioso, anche se poi ammette che «quando c’è un negoziato così duro qualche momento in cui il dubbio che non ci sia consapevolezza del momento e dei valori in gioco c’è, lo confesso». Il riferimento è al muro innalzato dai Paesi “frugali”, in primis dall’Olanda. «Lo scontro è durissimo e serrato, ma abbiamo un ottimo rapporto (dice riferendosi a Rutte, ndr). La richiesta dell’unanimità anche nella fase dell’attuazione del programma è indebita dal punto di vista giuridico e politico e poco praticabile in concreto. Ma non si è mai permesso di chiedermi riforme che saranno proposte dai singoli Paesi. Non c’è una Europa che chiede ma un Paese che propone un piano di riforme e investimenti». Quel che deve essere chiaro è che «ma non si tratta di aiutare l’Italia, ma si tratta di riparare i danni della pandemia. Siccome sono economie integrate, anche i Paesi collegati ne soffrono, quindi l’interesse è di tutti».

CONSIGLIO UE, CONTE “NEGOZIATO DURO”

Il premier Giuseppe Conte, dunque, promette “battaglia”: «L’Italia non può accettare che questo programma possa essere compresso nella sua efficacia e consistenza e che diventi inutile per la ripartenza del nostro Paese e dell’Europa intera». Riguardo i nodi ancora da sciogliere, ha chiarito pur senza essere dettagliato: «Ci sono vari punti specifici su cui stiamo discutendo anche animatamente, tra cui la ripartizione tra sussidi e prestiti. Stiamo discutendo su alcuni profili che riguardano l’attuazione dei programmi e su alcune condizionalità, come lo stato di diritto. E stiamo discutendo sui famosi rebates… Ci sono davvero dei punti in cui il negoziato è molto duro». Non sono mancati confronti: «Normale che ci siano incontri più ristretti e bilaterali. Stiamo cercando di costruire un percorso che porti i Paesi più riluttanti a sottoscrivere questo accordo. Purtroppo qui stiamo parlando di un progetto di bilancio molto articolato a cui si è aggiunto il Recovery Fund e occorre l’unanimità, quindi un solo Stato può bloccarlo».

CONSIGLIO UE, CONTE “RECOVERY FUND E VERIFICHE”

E a proposito dell’unanimità, che spinge l’Olanda a sventolare l’arma del veto: «Tutti devono essere coinvolti. Al di là delle partite contabili specifiche, o siamo tutti vincitori o tutti sconfitti. Domani proseguiremo, perché dobbiamo fare di tutto per chiudere questo negoziato», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, il quale non è contrario alle verifiche sull’uso delle risorse. «Se viene approvato un piano e dei fondi vengono erogati, è giusto che ci siano delle verifiche. Il problema è che il sistema deve essere compatibile con le previsioni del trattato, su questo sono intransigente, anche più della Commissione». L’obiettivo resta quello di giungere ad una soluzione che accontenti tutti: «Stiamo formulando vari riposizionamenti delle poste contabili». Tra i temi affrontati anche lo stato di diritto, su cui è molto “sensibile” l’Ungheria di Orban: «C’è stata una discussione sullo stato di diritto, abbiamo dedicato la cena a questo. Alcuni Stati non accettano condizionalità per cui alcune poste di bilancio siano collegate al rispetto dello stato di diritto. Ci sono delle perplessità anche sulle modalità applicative».





