Alle 20:00 di questa sera, nella Cappella di Santa Marta – il luogo in cui Papa Francesco ha scelto di vivere e pregare per oltre un decennio – si svolgerà il rito della constatazione della morte, un momento di grande rilevanza simbolica e istituzionale che segnerà formalmente la fine del suo pontificato. A presiederlo sarà il Camerlengo Kevin Farrell, affiancato dal decano del Collegio Cardinalizio Giovanni Battista Re, dai medici vaticani e dai familiari più stretti del pontefice.

Secondo le disposizioni lasciate da Francesco stesso, il rito avverrà in forma sobria e raccolta, lontano da ogni ostentazione liturgica: non sarà più utilizzato il martello d’argento per chiamare il nome del defunto, come avveniva nei secoli passati ma sarà il verbale medico, redatto dal Direttore della Sanità Vaticana, a sancire il decesso. La salma del pontefice verrà vestita con una tunica bianca e una casula rossa e adagiata in una bara semplice, in legno chiaro, priva degli storici tre strati di cipresso, piombo e rovere.

Il Camerlengo – come previsto dal protocollo – spezzerà l’Anello del Pescatore, simbolo dell’autorità papale, davanti ai presenti, in un gesto che annulla ogni potere temporale del pontefice scomparso: le preghiere saranno sussurrate in silenzio, in un’atmosfera che vuole essere intima ma non privata, spirituale ma anche aperta alla comunità ecclesiale. La scelta della Cappella di Santa Marta, invece degli appartamenti pontifici tradizionali, rappresenta l’ennesimo segnale di apertura e umiltà da parte di Francesco, coerente con la sua idea di una “Chiesa in uscita”.

Constatazione della morte: cosa cambia dopo Papa Francesco

Quello che accadrà questa sera non sarà una semplice formalità burocratica, ma un momento profondamente ecclesiale, carico di riflessioni sul senso della fine e sull’eredità lasciata da un pontefice: svolgere il rito della constatazione in una cappella e non in una stanza privata ha un valore teologico e politico insieme per cui la morte del Papa viene così restituita alla preghiera, al popolo, alla comunità viva della Chiesa.

Francesco ha voluto che questo momento non fosse confinato alla cerchia strettissima dei prelati, come avveniva fino a Benedetto XVI, ma che accogliesse anche i familiari, segno di una rottura con la verticalità gerarchica del passato. Un gesto che ricorda la delicatezza umana di Giovanni Paolo I, il “Papa del sorriso”, che nel 1978 fece includere i parenti nel suo commiato.

L’eliminazione delle tre bare e degli orpelli barocchi va letta in questa stessa direzione: rendere il trapasso rapido, semplice, accessibile, privo di mitizzazioni. Francesco ha scelto una bara nuda, senza dorature né stemmi, coerente con il suo rifiuto di ogni forma di ostentazione, compresa la sedia gestatoria che mai ha voluto usare.

Anche il trasporto della salma da Santa Marta a San Pietro avverrà in forma discreta, accompagnato dal rintocco lento delle campane, non come segnale di fine, ma come eco di una presenza che si trasforma e con questo gesto, Papa Francesco chiude il suo pontificato come ha vissuto: tra la gente, nella preghiera, nella sobrietà.