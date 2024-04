Consuelo e Alessandra, The Voice Generations/ Con Brividi passano alla finale e puntano alla vittoria!

Consuelo e Alessandra, la Blind Audition a The Voice Generations

Consuelo e Alessandra sono tra le protagoniste della prima edizione di The Voice Generations, lo spin-off di The Voice, dove a sfidarsi sono gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici, colleghi. Ale e mamma Consuelo hanno deliziato il pubblico di Rai1 e la giuria del programma composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa con una straordinaria esibizione. Le due concorrenti hanno puntato sul brano “Brividi” di Mahmood e Blanco arrivando dritte al cuore del pubblico e dei giurati. La loro performance è stata superlativa: le loro voci si sono unite alla perfezione regalando una delle miglior esibizioni della serata.

Pelle d’oca tra i giurati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, ma anche tra il pubblico. La prima a correre ad abbracciarle è stata Arisa, che è stata anche la scelta delle due concorrenti. Emozionantissima mamma Consuelo non credeva ai suoi occhi, ma le due potrebbero davvero sorprendere nella finale e trionfare!

Consuelo e Alessandra saranno le vincitrice di The Voice Generations?

Grazie alla splendida prova canora sulle note di “Brividi” di Mahmood e Blanco, Consuelo e Alessandra hanno strappato un biglietto di sola andata per la finale di The Voice Generations. Mamma e figlia hanno deciso di entrare nel Team di Arisa per l’infinita gioia della cantante de La notte. Consuelo Orsingher subito dopo l’esibizione ha dichiarato: “sono veramente emozionatissima ed incredula dopo lunghi giorni di intenso lavoro per uno show meraviglioso, uno spettacolo pazzesco”.

La donna ha parlato anche della figlia Alessandra: “naturalmente sono fiera di mia figlia in modo esorbitante – ho il magone per come ha cantato – per la forza messa nell’esibizione e lo stato d’animo manifestato, e sono ancora sbigottita dalla reazione di tutti i coach alla nostra performance e decisamente per Arisa che è semplicemente fantastica”.

