Consulenza fiscale gratuita/ Il nuovo sistema dell’Ade su intelligenza artificiale (6 gennaio 2024)

La consulenza fiscale gratuita è il nuovo sistema informatico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, affinché i cittadini in difficoltà possano usufruirne in qualsiasi momento egli vogliano.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo software basato su intelligenza artificiale, confermandone l’affidabilità e l’autorevolezza delle risposte, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della legge numero 212/2000.

L’articolo in questione è regolamentato dal principio di “tutela dell’affidamento e della buona fede”, secondo cui i contribuenti italiani possono ottenere le risposte ai fini interpretativi delle Leggi.

Consulenza fiscale gratuita: come e chi può richiederla?

La consulenza fiscale gratuita è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo quanto contenuto nel decreto legislativo numero 219 del 3 gennaio 2024 (pubblicato in G.U. numero 3 del 3 gennaio 2024).

L'unico limite – e forse anche un po' discriminatorio – riguarda i soggetti che potranno usufruirne. Una decisione complessa da concepire, dato che l'accesso al diritto d'interpello (come alternativa), è sempre più complesso e costoso (implica il pagamento di un contributo).

Nonostante la nuova sussistenza del software basato su intelligenza artificiale, che prevede una ricca banca dati pronta a fornire risposte relativamente alle istanze di interpello, alle risoluzioni e ai principi di diritto, i call center dell’Ade restano comunque attivi e reperibili al numero telefonico pubblicato sul sito ufficiale.

Sei il programma informatico dovesse essere aggiornato in una fase successiva alla prima richiesta, dove ad esempio la risposta sarà differente rispetto a quella fornita in precedente, al contribuente italiano non verrà corrisposta alcuna sanzione o mora da dover pagare.

Qualora invece, la risposta fosse “poco chiara” o “non certa”, il sistema telematico lo comunicherà al contribuente, invitandolo a procedere con un’alternativa (sempre telematica), suggerita sull’istante.

La consulenza fiscale gratuita dell’intelligenza artificiale dell’Agenzia delle Entrate non sarà stata attivata fin da subito, così come indicato nella relazione illustrativa contenuta nel Decreto Legislativo attuativo, che ne prevede l’introduzione graduale.

