Consulta: “Sì a prelievo su pensioni alte”/ “Ma non sia superiore ai tre anni”

Secondo i giudici è legittimo il prelievo di solidarietà sulle pensioni alte, ma per un periodo massimo non superiore ai tre anni. A stabilirlo, come riferito poco fa dai colleghi de Il Messaggero, il tribunale di Milan con sentenza numero 234 depositata quest’oggi. Stando a quanto specificato, il legislatore potrebbe raffreddare la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo ed imporre un prelievo di solidarietà, a condizione però che “osservi i principi costituzionali – come stabilisce la Corte Costituzionale – di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura”. La decisione fa riferimento alle misure di contenimento della spesa previdenziale, così come disposto dalla legge di bilancio 2019, nei confronti delle pensioni “sostanziose”. Secondo il tribunale, il prelievo “Non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un seppur parziale, ma non simbolico recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza”.

CONSULTA: “SI’ A PRELIEVO SU PENSIONI ALTE”. LA SENTENZA DEL GIUDICE STEFANO PETITTI

Inoltre, fa sapere ancora la corte: “Risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui”. Fondamentale è l’aspetto durata del prelievo, quindi tre anni, in quanto un eventuale prelievo quinquennale è stato ritenuto dalla Corte, come specificato attraverso un comunicato dell’ufficio stampa di Palazzo della Consulta “irragionevole per sproporzione”. Secondo quanto stabilito dal giudice, tale durata viene ritenuta eccessiva “rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio”. La sentenza, fa sapere IlMessaggero.it, è stata scritta da Stefano Petitti, giudice costituzionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA