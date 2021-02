Consultazioni Draghi ultime notizie Governo/ Diretta: caos Ministri, giuramento il 12

Si apre alla Camera dei Deputati oggi pomeriggio il secondo giro di colloqui per le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, dopo la sorpresa (dettata da Lega e M5s) avvenuta solo qualche giorno fa: la composizione del nuovo Governo è ancora in divenire, con la possibilità maggiore di un esecutivo “tecnico” che abbia alcuni ruoli per personalità politiche dei vari partiti nei viceministri o nei sottosegretari o al massimo 1-2 Ministri per ogni partito che prenderà parte alla squadra di Governo indicata da Mario Draghi oggi e domani negli incontri a Montecitorio.

In attesa della giornata “clou” di martedì – quando sfileranno alla Camera tutti i principali partiti di Governo – il Premier successore di Giuseppe Conte starebbe preparando le “offerte programmatiche” riassunte nella bozza circolata nelle scorse ore: Recovery Plan, riforme Lavoro, Sanità, Scuola e Giustizia, piano vaccini, battaglia anti-Covid (in bilico la posizione del commissario Arcuri) e piano fiscale per non dover aumentare le tasse sulle categorie più colpite dalla crisi economica della pandemia. Nel mezzo vi saranno le risposte dei partiti, in particolare attese quelle di Lega e Pd-M5s che potrebbero trovarsi a fine settimana insieme in Consiglio dei Ministri: già, il timing al momento ipotizzato dall’Ansa prevede mercoledì pomeriggio la salita al Quirinale di Draghi per l’accettazione dell’incarico pieno e la lista dei Ministri, con giuramento dell’intero Governo Draghi previsto per venerdì 12 febbraio.

GOVERNO DRAGHI: IL TOTOMINISTRI

Nel mezzo il vero rebus da risolvere è la natura della squadra di Governo da presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: solo tecnici con i vice politici? mix tecnici-politici? politici non in ruoli “chiave”? La scelta è ardua e la volontà di Draghi (e del Colle) – visto anche l’ingresso della Lega che certamente ha creato malumori nell’alveo del Centrosinistra – è quella di evitare il più possibile il “gioco” dei veti incrociati: secondo l’Adnkronos, i potenziali ruoli da Ministri per i politici potrebbero essere decisi con quote di rappresentanza e con personalità meno “divisive”, quantomeno sulla carta. Sul M5s si fa il nome di Buffagni o Patuanelli, per Pd Guerini-Franceschini-Orlando, Tajani per Forza Italia, Giorgetti e Bongiorno per la Lega, Tabacci sui centristi, Speranza per LeU e Bellanova per i renziani.

Resta però in piedi l’ipotesi di un Governo a maggioranza “tecnica” e qui le figure emerse nei vari totoministri vedono alla Sanità forte la candidatura di Rocco Bellantone, direttore del governo clinico del Gemelli e preside della Facoltà di Medicina della Cattolica di Roma. Marta Cartabia alla Giustizia, Lamorgese confermata agli Interni, Dario Scannapieco, Fabio Panetta (in forse perché considerato di difficile sostituzione, con quote italiane, nel ‘prezioso’ board BCE) o Lucrezia Reichlin: al Lavoro Enrico Giovannini o Carlo Cottarelli, mentre il rettore dell’Università Luiss Guido Carli, Andrea Prencipe, potrebbe essere il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico. Tutti i nodi andranno sciolti entro mercoledì mattina, al più tardi giovedì, per poter salire al Colle e far partire così finalmente il nuovo Governo ad un mese dalla crisi aperta da Italia Viva. Ieri sera Giuseppe Conte all’assemblea dei parlamentari M5s (in subbuglio per la richiesta di Grillo e Crimi di partecipare al Governo Draghi) ha garantito che lui non farà parte del nuovo esecutivo, ma chiede ai grillini di entrarvi al netto dei dubbi che permangono: «Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese», avrebbe detto secondo le ricostruzioni delle agenzie.

CALENDARIO CONSULTAZIONI OGGI E DOMANI

Ecco qui nel dettaglio il calendario delle consultazioni che il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi terrà tra oggi e domani in vista della composizione effettiva della squadra e del programma di Governo. Appuntamento sempre alla Camera dei Deputati nella Sala della Lupa, con possibilità di diretta in video streaming delle dichiarazioni post-colloqui delle delegazioni politiche sul canale YouTube di Montecitorio e sulla web tv della Camera.

Lunedì 8 febbraio

Ore 15-15.15 Gruppo Misto della Camera

Ore 15.30-15.45 MAIE – Movimento associativo italiani all’estero- PSI

Ore 16-16.15 Azione – + Europa – Radicali italiani

Ore 16.30-16.45 Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro – Idea

Ore 17-17.15 Centro Democratico – Italiani in Europa

Ore 17.30-18 Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV)

Martedì 9 febbraio

Ore 11-11.30 Gruppo Europeisti – MAIE- Centro Democratico Senato

Ore 11.45-12.15 Gruppo Liberi e Uguali

Ore 12.30-13 Gruppi Italia Viva

Ore 13.15-13.45 Gruppi Fratelli d’Italia

Ore 15-15.30 Gruppi Partito Democratico

Ore 15.45-16.15 Gruppi Forza Italia – Berlusconi – UDC

Ore 16.30-17 Gruppi Lega-Salvini Premier

Ore 17.15-17.45 Gruppi MoVimento 5 Stelle



