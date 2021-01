Consultazioni Fico, diretta crisi Governo/ Oggi Europeisti: Renzi apre (non a Conte)

CALENDARIO CONSULTAZIONI FICO

Si concludono oggi pomeriggio alle 14 le Consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, incaricato con un mandato “esplorativo” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sondare un possibile nuovo Governo nella cornice della medesima maggioranza uscente del Conte-bis. Dopo i “big” ieri (M5s, Pd, LeU, Italia Viva), oggi è il turno delle formazioni più piccole che già hanno votato la fiducia al Premier Giuseppe Conte: con sede sempre a Montecitorio e con la diretta video streaming delle dichiarazioni post-colloqui, le Consultazioni alla Camera oggi prevedono questo specifico calendario stilato dalla Presidenza Fico.

– Ore 10: Gruppo parlamentare “Europeisti – MAIE – Centro Democratico” del Senato della Repubblica

– Ore 11.20: Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica

– Ore 12.40: – Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati limitatamente alle Componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all’estero-Psi; Minoranze linguistiche

– Ore 14: Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza.

Tornano di scena quei “responsabili” che avrebbero dovuto essere la garanzia del Conte-ter con fuori dai giochi Renzi ma che – dati i fallimenti delle “trattative” condotte in prima persona da Conte a Palazzo Chigi – ha inevitabilmente portato prima alle dimissioni del Premier e poi alle successive Consultazioni al Colle e ora a Montecitorio.

È ANCORA RENZI VS CONTE

I colloqui di ieri da Roberto Fico hanno prodotto una flebile apertura manifestata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi anche se il “nodo Conte” ancora non sembra essere sciolto: «i nomi vengono dopo, serve un documento scritto che tolga adibiti a tutti sui temi che il nuovo Governo si troverà ad affrontare», ha spiegato l’ex Premier, ribadendo subito dopo ai giornalisti «Vogliamo un governo politico ma non a tutti i costi […] Questa non è un crisi che nasce dai caratteri, dalle simpatie o antipatie, ma dalle risposte ai cittadini. Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto». Molti ancora i temi divisivi tra Pd-M5s-LeU e i renziani che questa crisi di Governo l’hanno formalmente aperta.

Ieri Renzi li ha citati brevemente: il MES, il Recovery Plan, le riforme di giustizia, lavoro ed economia e lo stesso commissario all’emergenza Domenico Arcuri, attaccato da Italia Viva senza mezzi termini «sui vaccini non servono le primule, ma risorse in sanità e piano vaccinazione». Di contro, in casa Pd e M5s non si riesce ad credere al 100% alle intenzioni dei renziani di voler ricucire: «Conte è la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari», ha detto Zingaretti fuori dalle Consultazioni, ribadendo il medesimo concetto di Vito Crimi «Conte è indiscutibile». Entrambi i leader dei principali partiti della scorsa maggioranza sono concordi nel ribadire «Per noi la lealtà è dire nelle riunioni private quello che si dice in pubblico».

NUOVO GOVERNO, LE OPZIONI CHE RIMANGONO

Stamane Renzi al Corriere della Sera si dice contento che finalmente si riesce a parlare di contenuti per questo ipotetico “patto di fine Legislatura” ma avverte «le idee camminano sulle gambe degli uomini e dunque presto, prestissimo, dovremmo confrontarci sul nome dell’uomo o della donna che siederà a Palazzo Chigi per i prossimi due anni. Ma prima di decidere chi guiderà la macchina, domandiamoci dove vogliamo andare e quali sono i compagni di viaggio». Renzi insiste sulla soluzione “politica” ma non esclude anche qualcos’altro (tecnico-istituzionale): «io penso che sia preferibile una soluzione politica. Ma nel caso in cui questa dovesse fallire accompagneremmo con rispetto le decisioni del capo dello Stato. Ora una cosa alla volta, prima proviamo a fare il governo politico».

Non restano dunque “molte” opzioni sul tavolo del Quirinale per risolvere questa lunga e sfibrante crisi di Governo: se non sarà un Conte-ter (per veto di Renzi) l’alternativa è un Governo con l’attuale maggioranza e con Premier diverso (Franceschini, Guerini, Patuanelli, lo stesso Fico i nomi), ma resta difficile che M5s e Pd trovino un accordo comune senza il nome di Conte. A quel punto scatta il “piano C” di Mattarella, ovvero l’appello ad un Governo di unità nazionale con il “rientro” di Forza Italia e Lega e con Palazzo Chigi abitato da uno tra Mario Draghi, Marta Cartabia o Fabio Panetta (abile membro board BCE). La battaglia è lunga, i tempi stringono ed entro mercoledì Fico dovrà riferire a Mattarella l’esito di queste Consultazioni ‘lampo’ alla Camera: come si può ben vedere, tutto (o quasi) è ancora aperto.





