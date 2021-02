Consultazioni Governo Draghi, ultime notizie/ Diretta: oggi Lega-M5s-Pd-Renzi-FdI-FI

È il giorno dei “big” alla Camera per le ultime consultazioni del Premier incaricato Mario Draghi (al via alle ore 11, ndr) in vista della formazione del Governo da attuare entro fine settimana (secondo le ultime notizie dalle fonti parlamentari): come sempre avvenuto in questi giorni, al termine di ogni singolo colloquio dell’ex BCE con le forze politiche, in diretta video streaming sulla webTv della Camera saranno disponibili le dichiarazioni dove emergeranno le singole posizioni dei partiti sull’ormai nascente ma ancora “misterioso” Governo Draghi.

Il tema più importante, assieme al programma di riforme – già illustrato ieri nel primo giorno di consultazioni con i partiti “minori” – è la determinazione della squadra di Governo: un mix di tecnici e politici sembra la via che potrebbe perseguire il Presidente del Consiglio incaricato, con la lista in via di definizione e pronta ad essere presentata al Capo dello Stato entro la fine di questa settimana (forse giovedì, più probabile venerdì). Il giuramento dei Ministri a questo punto potrebbe avvenire tra sabato o più probabilmente ad inizio della prossima settimana, non appena sarà però determinata e conclusa la scelta di Draghi sulla “suddivisione” delle cariche nei singoli partiti che hanno dato la disponibilità ad appoggiare in Parlamento il nuovo esecutivo. Incognite al momento all’orizzonte di Mario Draghi restano le scelte del M5s (tra domani e giovedì voto su Rousseau per appoggiare o meno il Governo), le decisioni del Pd in merito a che tipo di “appoggio” fornire all’esecutivo “di unità nazionale” dopo le diverse frizioni interne ai dem per la presenza della Lega nel prossimo Governo.

SQUADRA E TOTOMINISTRI

Le tensioni portano inevitabilmente alle discussioni sulla squadra di Governo, con il Premier Draghi che ancora non ha lasciato “sfuggire” alcuna anticipazione in merito alle imminenti scelte: tecnici di primo piano e politici “indentitari” dei propri partiti ma senza leader, questa sembra la via imbracciata dal Premier incaricato secondo le fonti vicine all’ex Governatore BCE. Di sicuro, chi ben conosce Draghi, sa che il programma viene prima di tutto e su questo oggi nelle consultazioni verrà presentata la prima bozza del piano Draghi sulla ripresa del Paese. Inevitabili però i “totoministri” che agitano le segreterie dei partiti, con l’impegno massimo del Premier Draghi per trovare il “file rouge” giusto che possa tenere assieme Pd, Lega, M5s, Berlusconi e Renzi. Fuori i leader, probabili scelte che ricadano sui più dialoganti all’interno dei partiti: e così Giancarlo Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5s), Lorenzo Guerini o Andrea Orlando (Pd), Antonio Tajani (Forza Italia) e Ettore Rosato (Italia Viva) potrebbero essere i nomi che entreranno nel nuovo CdM.

Sul fronte dei tecnici, secondo l’Ansa sarebbe Franco il nome più quotato per l’Economia assieme a Dario Scannapieco della BEI, in alternativa Carlo Cottarelli e Ignazio Angeloni (vigilanza BCE). Lamorgese potrebbe essere confermata al Viminale mentre per la Sanità dovrebbe arrivare Rocco Bellantone, presidente della facoltà di medicina della Cattolica e direttore del Gemelli. Nutrita sarà la componente “rosa” del prossimo Governo Draghi: Marta Cartabia alla Giustizia, Elisabetta Belloni alla Farnesina, Marcella Panucci e Lucrezia Reichlin come possibili nomi per lo Sviluppo Economico e il Lavoro.

IL PROGRAMMA DEL GOVERNO DRAGHI

Dai ministri al programma, come detto è su questo che sta spingendo Mario Draghi nei colloqui con i partiti per far capire subito l’indirizzo che prenderà l’esecutivo sempre più di “ampio respiro” e non solo per traghettare il Paese alle elezioni (nel 2023). 3 maxi riforme connesse al Recovery Fund – Fisco, Giustizia, Pubblica Amministrazione -, altrettante priorità come salute, scuola e lavoro e in tutto 8 macroaree in cui viene divisa la bozza di programma presentata anche oggi alle forze politiche presenti alla Camera. «Draghi è arrivato a mettere sul tavolo la questione di un bilancio comune europeo e quindi una visione che non riguarda soltanto il presente ma un’impostazione futura», ha spiegato il senatore del Psi Riccardo Nencini ieri al termine delle consultazioni. Una visione europeista e atlantista quella che vuole dare Draghi al suo esecutivo, con tre emergenze da affrontare subito: pandemia (quindi piano vaccini e regole per convivere col Covid), ambiente e emergenza economica. Importante poi il tema della scuola, con le fonti dei partiti che ieri hanno fatto trapelare le intenzioni del Presidente incaricato sui temi fondanti dell’emergenza educativa: assunzioni di nuovi docenti per colmare i buchi delle cattedre, possibile allungamento del calendario scolastico fino a fine giugno per recuperare i giorni perduti in Dad. Infine, il programma prevedrà anche infrastrutture, l’apertura dei cantieri e profondo rilancio del turismo.

CALENDARIO CONSULTAZIONI: LA DIRETTA STREAMING

Qui nel dettaglio il calendario del secondo round di consultazioni che il Presidente del Consiglio Mario Draghi effettuerà per l’intera giornata: domani l’incontro con sindacati, categorie produttive (Cna, Confindustria, Confartigianato) e tra giovedì sera e venerdì la salita al Colle per accettare l’incarico pieno e consegnare la lista dei Ministri. Appuntamento oggi per l’ultimo chilometro del pre-Governo Draghi, con la diretta in video streaming delle dichiarazioni post-colloqui delle delegazioni politiche sul canale YouTube di Montecitorio e sulla web tv della Camera dei Deputati.

Ore 11-11.30 Gruppo Europeisti – MAIE- Centro Democratico Senato

Ore 11.45-12.15 Gruppo Liberi e Uguali

Ore 12.30-13 Gruppi Italia Viva

Ore 13.15-13.45 Gruppi Fratelli d’Italia

Ore 15-15.30 Gruppi Partito Democratico

Ore 15.45-16.15 Gruppi Forza Italia – Berlusconi – UDC

Ore 16.30-17 Gruppi Lega-Salvini Premier

Ore 17.15-17.45 Gruppi MoVimento 5 Stelle





© RIPRODUZIONE RISERVATA