Consultazioni Mario Draghi, diretta video/ Oggi Pd-Renzi-FdI-FI. Scontro Lega-Conte

Si riaprono le stanze della Camera per il secondo giorno di consultazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, incaricato dal Capo dello Stato a formare un nuovo Governo tecnico: si entra finalmente nel vivo, con l’arrivo a Montecitorio di quasi tutti i principali gruppi politici che contano in Parlamento (Pd, Renzi, Berlusconi, Leu) in attesa del terzo e decisivo giorno domani (con la Lega e il Movimento 5 Stelle a chiudere il gruppo). Sono ore frenetiche con l’ex Governatore della Banca Centrale Europea intento a valutare quali e quante forze appoggeranno il suo eventuale esecutivo da far nascere in tempi strettissimi dopo una crisi di Governo che dura ormai da inizio gennaio.

Nei primi colloqui di ieri in sostanza tutti i gruppi, intervenuti alla Camera per valutare le proposte e il programma di Draghi, hanno dato l’appoggio alla nascita del Governo Draghi: Azione, Maie, Centro Democratico, Più Europa, Misto, Noi con l’Italia, Idea e Cambiamo! si sono detti disponibili ad appoggiare l’esecutivo che nelle prossime ore potrebbe nascere al Quirinale. L’elemento da sciogliere al più presto è la natura del Governo in itinere: se totalmente tecnico, come del resto ha chiesto lo stesso Sergio Mattarella, o se di natura politica come invece “ambito” dal Centrosinistra (Pd-LeU e parte del M5s) di nuovo “riunito” ieri nelle brevissime ma dense dichiarazioni di Giuseppe Conte fuori Palazzo Chigi.

IL CALENDARIO DI OGGI

Per l’ex Premier l’appoggio al suo successore nella “composizione” del Governo non mancherà ma, come ha nettamente chiesto Conte, «dovrà essere un Governo politico, non è tempo per squadre di tecnici». L’invito a Mario Draghi però è avvenuto dal Quirinale dal momento che le trattative sul Conte-ter erano miseramente fallite con una crisi istituzionale e politica che stava rischiando di far impantanare un Paese già segnato dalla crisi economica e dalla pandemia Covid: la “sfida” ora è tutta tra il Centrodestra che si ritrova diviso nel sostegno a Draghi (Sì da Berlusconi, Sì ma senza Governo politico da Salvini, meglio l’astensione o l’opposizione per la Meloni) e il Centrosinistra che vorrebbe una “riedizione” della passata maggioranza con però alla guida l’ex Governatore di Bankitalia. Di questo – e dei contenuti del programma indirizzato da Draghi due giorni fa al Colle dopo aver accettato con riserva il mandato da Presidente del Consiglio – si parlerà oggi alla Camera, con la diretta in video streaming sul canale satellitare di Montecitorio: ecco il calendario di giornata, con le delegazioni che dalle 11 in poi inizieranno ad arrivare nella sala dove il “solitario” Mario Draghi attende le forze politiche.

– Ore 11-11.30 Gruppo parlamentare: “Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV)” del Senato

– Ore 11.45-12.30 Gruppi parlamentari: “Gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto” del Senato.

– Ore 12.45-13.45 Gruppi parlamentari: “Gruppi Italia Viva” della Camera e “Italia Viva-PSI” del Senato.

– Ore 15-16 Gruppi parlamentari: “Gruppi Fratelli d’Italia” della Camera e del Senato.

– Ore 16.15-17.15 Gruppi parlamentari: “Gruppi Partito Democratico” della Camera e del Senato.

– Ore 17.30-18.30 Gruppi parlamentari: “Gruppi Forza Italia – Berlusconi Presidente” della Camera e “Forza Italia- Berlusconi Presidente – UDC” del Senato.

LO SCONTRO LEGA-CONTE SUL GOVERNO DRAGHI

Ma sono i gruppi in arrivo domani alle consultazioni con Draghi che daranno probabilmente l’indirizzo specifico del prossimo Governo con le proprie scelte e opzioni: da un lato Lega con Salvini e Giorgetti, dall’altro M5s con Crimi e Di Maio (ma con l’occhio vigile di Beppe Grillo e Davide Casaleggio in arrivo a Roma in queste ore) vedranno Mario Draghi a Montecitorio e porranno le proprie condizioni dopo aver ascoltato le proposte del Premier incaricato. Lo “scontro” si è acceso ieri quando Giuseppe Conte – probabilmente incalzato da Zingaretti, Di Maio e Speranza – ha fatto 2 minuti di dichiarazioni da Palazzo Chigi (per la prima volta dallo scorso 30 dicembre) in cui in sostanza boccia il Governo tecnico, apre ad un esecutivo politico sulla “scia” di quanto già stava preparando per il Conte-ter, si intesta la leadership del Movimento 5 Stelle e apre all’alleanza continua con Pd e LeU.

Un modo per dare un messaggio deciso ai gruppi parlamentari pentastellati, divisi al proprio interno per l’opposizione a Draghi (Di Battista, Lezzi, lo stesso Crimi prima dell’intervento di Conte) e per invece il Sì al Governo nascente col tentativo di “tirare per la giacchetta” il nuovo Presidente del Consiglio tagliando fuori la destra di Salvini e Meloni. Di contro, il Centrodestra con Fratelli d’Italia ancora indecisa sul da farsi si presenta diviso alle Consultazioni: Berlusconi oggi ribadirà il Sì incondizionato a Draghi, mentre Salvini e Giorgetti domani sosterranno la necessità di un Governo di totale discontinuità a quello precedente per sollevare davvero il Paese dalla crisi in cui resta impantanato. «Senza la Lega il Governo Draghi sarebbe zoppo. Devono sussistere due condizioni per il nostro appoggio: la capacità dell’uomo Draghi, che è innegabile, e una coerenza delle politiche dell’eventuale suo governo con quelli che sono i valori portati avanti dalla Lega», ha spiegato Giancarlo Giorgetti intervistato dall’Agi. Il No a Draghi dal Carroccio arriverà solo se vi sarà “l’infiltrazione” nella squadra di Governo degli stessi nomi che rappresentavano il Conte-bis fino a pochi giorni fa: «L’astensione e’ stata esclusa, mi sembra. O saremo a favore o voteremo contro», ha concluso il n.2 della Lega.





