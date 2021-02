Consultazioni Mario Draghi, la diretta/ Governo tecnico: le posizioni dei partiti

Tutto pronto (o quasi) per le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati: in attesa del calendario con gli incontri dettagliati – in ritardo, forse per via della decisione dei singoli partiti per decidere la delegazione che dovrà incontrare l’ex Governatore BCE – il Governo tecnico indicato dal Presidente Mattarella si appresta a nascere tra non poche difficoltà. I numeri in Parlamento, l’appoggio dei singoli partiti, il programma da stilare e i Ministri da scegliere per portare in rapida successione i seguenti obiettivi: Recovery Plan, piano vaccinale strutturato, riforme sul Lavoro (sblocco dei licenziamenti con “paracadute” di salvataggio), Scuola e Sanità (senza per forza “passare” dal MES).

Il timing delle prossime tappe prevede, dopo le consultazioni con i partiti, una doppia possibilità per il Premier incaricato: con esito positivi dei “numeri” in Parlamento, la salita al Colle per accettare l’incarico e presentare la squadra di Governo. Con esito negativo sui partiti invece, la riserva verrà sciolta rimettendo l’incarico al Colle e a questo punto attendendo il più che probabile scioglimento delle Camere e l’indizione di nuove Elezioni, ipotesi a cui però sia Mattarella che Draghi lavorano per evitare il più possibile.

LE PROPOSTE DI DRAGHI

«Sono fiducioso che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile»: così Mario Draghi ieri nel breve discorso al Quirinale dopo aver accettato l’incarico “con riserva”. Il rilancio del Paese per l’ex Governatore di Bankitalia non può non partire dal rilancio economico, sanitario, sociale ed educativo, i temi principali citati sempre ieri al Colle: «Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le sfide. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’Ue, abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale». Per questi obiettivi, Draghi ammette di sentire la consapevolezza della grave emergenza che richiede però «risposte all’altezza della situazione e con questa speranza rispondo all’appello di Mattarella». La scelta dell’ex Presidente della Banca Centrale Europea ha sicuramente scosso i partiti, provocando tsunami di reazioni, mosse e strategie tutt’ora in “costruzione” in attesa della convocazione a Montecitorio per i primi colloqui con Draghi.

LE POSIZIONI DEI PARTITI

Le posizioni sono diverse e vedranno possibili conseguenze solo dopo le consultazioni dal Presidente Draghi: dalle ultime dichiarazioni ancora stamattina, sono in particolare Centrodestra e Movimento 5 Stelle gli “attenzionati” principali per capire che “recinto” possa avere il nuovo Governo tecnico guidato da Mario Draghi. L’ultima e più importante “risorsa” della Repubblica si appresta a presentare programmi e nomi Ministri alle singole forze politiche, da cui si attende schiettezza ma anche disponibilità all’unità anche al di là di evidenti diversità ideologiche e storiche. C’è da capire se la squadra di Governo sia composta di soli tecnici o vi saranno aperture alla politica anche in base all’appoggio che le singole forze presenteranno tra oggi e domani nelle Consultazioni: «Una cosa abbiamo sempre ripetuto, che non avremmo dato vita a governi con i sovranisti, questo significa lavorare per garantire al tentativo di Draghi una maggioranza parlamentare ampia con un’assunzione di responsabilità da parte dell’alleanza che abbiamo coltivato con 5S e Leu», questa è l’indicazione data da Gianni Cuperlo, dirigente del Partito Democratico. Proprio sulla spaccatura interna del M5s si aprono gli scenari più disparati anche perché in base alla loro presenza o meno seguirà la posizione (o le posizioni) del Centrodestra.

Ecco di seguito le principali posizioni in campo alla mattina di giovedì 4 febbraio:

Pd-Renzi-Azione-+Europa-centristi: sostegno senza riserve al Governo Draghi

– M5s: nell’assemblea con i parlamentari è emerso che il 30% dei gruppi grillini sarebbe disposto ad appoggiare il Governo tecnico, sconfessando la linea di Crimi, Grillo e Di Battista, decisi a sostenere ancora l’ex Premier Conte

– Centrodestra: per Matteo Salvini la strada resta il voto, ma attende di vedere le proposte che farà Draghi nelle Consultazioni per capire se appoggiare il Governo. Berlusconi sulla stessa linea, ancora più schierato pro-Draghi, mentre i Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni aprono alla possibilità di un’astensione di tutto il Centrodestra, ma nulla di più. «Sarò chiara. Non c’è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di FdI al Governo Draghi. Gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il Centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione», ha spiegato la Presidente Meloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA