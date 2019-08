Consultazioni Mattarella, Governo Pd-M5s a rischio/ Di Maio “no Conte? Stop vertici”

Iniziano oggi le consultazioni al Colle dal Presidente Sergio Mattarella con le cariche istituzionali e i gruppi misti, mentre il clou sarà nella giornata di domani con tutti i partiti attesi dal mattino fino alla sera alle 19 (gli ultimi saranno i M5s) che porteranno fino alle considerazioni finali del Capo dello Stato su questa infinita e anomala crisi di Governo. Intanto il borsino dell’accordo di Governo tra Pd e M5s mentre ieri sera si poteva con facilità ritenere verso semaforo verde, di colpo è crollato con le difficoltà forse emerse nel vertice di 4 ore a Palazzo Chigi tra Di Maio, Conte, Zingaretti e Orlando. La trattativa non decolla e questa mattina è stato annullato il vertice delle 11 tra dem e grillini proprio per le difficoltà emerse nell’incontro notturno: il nodo, lo hanno evidenziato gli stessi M5s in una lunga nota polemica, resta la Premiership con il Partito Democratico che non vorrebbe cedere al Conte Bis per dare un segnale di discontinuità ai propri elettori e ai propri stessi parlamentari. La nota voluta da Di Maio è durissima e non prevede, almeno nel giro di poche ore, una soluzione rapida e semplice alla crisi come invece vorrebbe il Capo dello Stato ancora indeciso se sciogliere le Camere e andare al voto oppure affidare nuovo Governo alla maggioranza Pd-M5s.

CONSULTAZIONI MATTARELLA, MA LA CRISI DI GOVERNO RESTA

«Non c’è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini», inizia la lunga nota con la quale si è raffreddata di fatto la trattativa sull’accordo di Governo Pd-M5s; «Nel Pd hanno le idee confuse», continua lo scritto del Movimento 5 Stelle, che poi affonda «predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e ministeri, non si è parlato né di temi né di legge di bilancio. Così non va proprio bene». Per Di Maio le 4 ore di vertice non hanno portato a nulla e dunque o si cambia atteggiamento secondo il M5s oppure l’accordo rischia di saltare: «rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all’incarico di Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito la loro posizione su Giuseppe Conte. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5s è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti». Nel frattempo il Premier Conte è arrivato a Palazzo Chigi dove a breve avrebbe dovuto incontrare Zingaretti e il suo vice Di Maio, ma appunto la nota del M5s rischia di aver raffreddato tutto: ad un giorno dalle consultazioni al Colle non è certo la miglior notizia che Mattarella voleva sentirsi dire. Paragone ha già annunciato che non voterà in Senato la fiducia ad un governo col Pd, mentre di contro Calenda ha scritto su Twitter «E’ martedì. Iniziano le consultazioni e noi stiamo prendendo da giorni schiaffi da Di Maio e soci. C’è un democratico rimasto che si ribella ai diktat su Conte e a un negoziato che non ha toccato un tema vero (Ilva, Alitalia, Tap, Tav, RDC, Quota 100..)? Basta». Situazione thrilling e in tutto questo partono le consultazioni da Mattarella alle ore 16 con Fico, Casellati e i due gruppi misti. Domani attesi nell’ordine LeU, Fratelli d’Italia al mattina, Pd, Forza Italia, Lega e M5s nel pomeriggio (qui il calendario nel dettaglio delle consultazioni): l’alternativa è sempre la stessa, o Governo Pd-M5s oppure ritorno anticipato alle urne.

