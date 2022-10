Consultazioni Mattarella nuovo Governo, diretta video/ Cdx con Meloni: Berlusconi c’è

NUOVO GOVERNO, CONSULTAZIONI DA MATTARELLA OGGI: CENTRODESTRA UNITO, BERLUSCONI C’È

Dovrebbe essere oggi 21 ottobre 2022 il giorno dell’incarico conferito a Giorgia Meloni per formare il nuovo Governo di Centrodestra: la giornata si apre con le consultazioni al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la coalizione vincente alle Elezioni del 25 settembre scorso. Il primo round avvenuto ieri al Colle ha visto sfilare tutti i gruppi politici che saranno all’opposizione dell’ormai nascente Governo Meloni: stamane invece si chiudono le consultazioni con il Presidente Mattarella con l’ultimo gruppo, quello però più importante. È infatti atteso al Quirinale la coalizione numerosa (ma compatta) composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) e Maie: sarà possibile seguire in diretta video streaming sul canale YouTube del Quirinale l’intervento del gruppo di Centrodestra al termine delle consultazioni che avverranno come sempre in forma privata con il Capo dello Stato.

Secondo quanto raccolto alla vigilia di queste consultazioni, la coalizione di Centrodestra arriva compatta all’appuntamento con il Quirinale nonostante le forti frizioni di questi giorni nate soprattutto dallo scontro Berlusconi-Meloni sul totoministri e dalle parole dello stesso leader di Forza Italia emerse negli audio “trafugati” durante un discorso privato ai deputati forzisti. «In occasione delle consultazioni al Quirinale, per il centrodestra parlerà solo Giorgia Meloni, altrimenti non servirebbe andare al Quirinale come unica delegazione della coalizione. Berlusconi, da fondatore del centrodestra, deve prendere atto che ora la leader del centrodestra è Giorgia Meloni», ha annunciato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. La delegazione che andrà alle ore 10.30 al Quirinale per le consultazioni con Mattarella vedrà con ogni probabilità le seguenti formazioni: gruppo FdI (Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, Luca Ciriani); gruppo Lega (Matteo Salvini, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari); gruppo Forza Italia (Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo); gruppo Noi Moderati (Maurizio Lupi). La presenza dell’europeista Tajani potrebbe avere un significato doppio, a rimarcare che il gruppo di Forza Italia si presenta compatto e che spetterà solo a Giorgia Meloni fare la sintesi con la stampa dopo l’incontro con il Capo dello Stato. Dalle consultazioni venute ieri al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nessuna novità di rilievo sugli schieramenti che vi saranno in Parlamento durante il voto di fiducia: Pd, M5s, Terzo Polo, Sinistra-Verdi, Gruppo Misto voteranno contro il Governo Meloni. Unica lieve apertura è giunta dal Gruppo per le Autonomie, con la leader SVP Julia Unterberger che ha ammesso «non voteremo la fiducia, ma stiamo valutando l’astensione. Guarderemo ai fatti».

CONSULTAZIONI MATTARELLA, INCARICO NUOVO GOVERNO E GIURAMENTO: LE PROSSIME TAPPE

Le persone però ora si chiedono con forza: dopo il giro di consultazioni al Quirinale, quando nascerà realmente il nuovo Governo Meloni? Al netto delle frizioni e dei dissensi, la squadra dei Ministri è ormai quasi pronta e verrà con ogni probabilità discussa anche se non soprattutto durante l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le tappe però per la formazione dell’esecutivo potrebbero essere tra le più rapide della storia repubblicana: detto che oggi, venerdì 21 ottobre alle ore 10.30, il Colle vedrà le delegazioni del Centrodestra, verrà chiesto alla coalizione guidata da Giorgia Meloni un impegno solenne nel merito della posizione atlantista del Governo (come già fatto in tempi rapidi dalla futura Premier dopo l’uscita degli audio di Silvio Berlusconi). A quel punto il timing delle prossime ore sarà molto serrata al Quirinale: Mattarella attenderà il ritorno del Premier uscente Mario Draghi dopo il Consiglio Ue di Bruxelles sul tema dirimente del caro-energia. Solo successivamente, nel pomeriggio di oggi – al più tardi in serata o domani mattina 22 ottobre – il Presidente procederà con l’incarico a Giorgia Meloni.

Le tappe per la formazione del nuovo Governo che seguono le consultazioni “flash” procederanno ancora più spedite nel weekend: se tutto verrà confermato, nella serata di sabato 22 ottobre la Premier incaricata Giorgia Meloni potrebbe salire al Quirinale con la lista dei Ministri da sottoporre al Capo dello Stato. Le interlocuzioni “informali” sono probabilmente in corso da diversi giorni, ma sarà in quella occasione che la squadra di Governo verrà sancita e poi letta davanti alla stampa dalla stessa Presidente del Consiglio. A quel punto il nuovo Governo potrebbe giurare già la mattina di domenica 23 ottobre, al più tardi nel pomeriggio: le tempistiche sono dettate dal fatto che dovrà essere concesso il tempo necessario per stilare i decreti di convocazione del giuramento del nuovo Governo Meloni. Sempre di domenica – o al più tardi lunedì 23 ottobre – si terrà la cerimonia “della campanella” con il passaggio delle consegne ufficiali tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. Martedì 25 ottobre alla Camera e mercoledì 26 ottobre al Senato dovrebbe tenersi il discorso programmatico della neo-Premier Meloni, con il primo voto di fiducia dell’Aula di Montecitorio e Palazzo Madama. A sigillare l’accordo raggiunto in casa Centrodestra, nella serata di ieri è giunta la nota di Giorgia Meloni in vista delle consultazioni di oggi: «insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo».

