CONSULTAZIONI MATTARELLA, NUOVO GOVERNO/ Diretta video: oggi Pd, M5s, Terzo Polo, AVS

AL VIA LE CONSULTAZIONI DI MATTARELLA PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO: INFO DIRETTA STREAMING

Meno di un mese dopo le elezioni politiche, scattano oggi al Quirinale le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo Governo: si parte oggi 20 ottobre alle ore 10 con l’udienza del Presidente del Senato, si chiude domani mattina 21 ottobre alle ore 10.30, il tutto mentre contemporaneamente il Premier uscente Mario Draghi interverrà al Consiglio Europeo sull’emergenza energetica. Dopo la nomina dei nuovi capigruppo dei partiti in Parlamento e con il completamento dell’Ufficio di Presidenza alla Camera e il Consiglio di Presidenza al Senato (Presidenti, vicepresidenti, questori e segretari), scatta oggi il calendario “ristretto” delle consultazioni al Colle che porteranno nei prossimi giorni il nuovo Governo di area Centrodestra.

TOTO-MINISTRI/ Calderone, il "tecnico" che può aiutare a riformare il lavoro

Tutti i gruppi politici si presenteranno da questa mattina fino alla giornata di domani, con la nota da evidenziare della presenza unita della coalizione di Centrodestra nelle consultazioni di domani con il Presidente Mattarella: dopo i tormentati rapporti interni alla maggioranza – gli audio di Silvio Berlusconi sull’Ucraina, lo scontro tra Forza Italia e FdI e il totoministri – la coalizione sarà unita e compatta al Quirinale per ricevere poi successivamente l’incarico di formare il nuovo Governo, nella persona della Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Come sempre sarà possibile seguire le dichiarazioni post-consultazioni delle singole forze politiche (rappresentati da leader e capigruppo, ndr) con la diretta video streaming sul canale YouTube del Quirinale. Solo al termine delle consultazioni – ovvero attorno alle 11-11.30 di venerdì è atteso l’intervento di sintesi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che informerà la decisione sull’incarico di Governo.

CRISI ENERGIA/ "Altro che solidarietà, l'Ue spinge ogni Stato a pensare a se stesso"

CALENDARIO CONSULTAZIONI MATTARELLA PER NUOVO GOVERNO: I PARTITI DI OGGI, CDX UNITO DOMANI

Ecco il calendario ufficiale delle consultazioni del Presidente Mattarella fornito mercoledì sera direttamente dal Quirinale:

Giovedì 20 ottobre 2022

– ore 10:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio LA RUSSA

– ore 11:00 Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo FONTANA

– ore 12:00 Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica

– ore 12:30 Gruppo Misto del Senato della Repubblica

– ore 16:00 Gruppo Misto della Camera dei deputati

– ore 16:30 Rappresentanti della componente “Alleanza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei deputati

– ore 17:00 Gruppi Parlamentari “Azione-Italia Viva- R.E.” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

– ore 18:00 Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

– ore 19:00

Gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Eletti Vicepresidenti Camera-Senato/ Nomi: Centinaio, Gasparri, Castellone, Ascani...

Venerdì 21 ottobre 2022

– ore 10:30 Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera dei deputati.

Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica.

Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

COSA SUCCEDE DOPO LE CONSULTAZIONI DI MATTARELLA? LE TAPPE PER IL NUOVO GOVERNO

Una volta concluse le consultazioni al Quirinale con tutti i partiti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si prenderà qualche ora per la decisione sull’incarico di Governo da affidare: a quel punto è altamente probabile che tra la serata del 21 ottobre e la mattina del 22 ottobre Giorgia Meloni dovrebbe ricevere l’incarico di Governo. A quel punto le tappe consuete che seguono dovrebbero comunque risolversi nel giro di pochi giorni: una volta infatti ricevuto l’incarico dal Colle, la Premier accetta con riserva e conduce proprie consultazioni con i partiti disposti a sostenere il suo esecutivo. Il momento sarà in questo caso delicato in quanto proprio gli scontri interni al Centrodestra tra FdI e Forza Italia hanno accompagnato gli ultimi giorni prima di queste consultazioni.

«L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo» ha detto la Premier in pectore Giorgia Meloni alla vigilia delle consultazioni con il Presidente Mattarella al Quirinale, commentando gli audio emersi di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina. «Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile», ha proseguito la leader FdI nella nota, concludendo poi «L’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molto nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato». Le consultazioni di Giorgia Meloni – che seguiranno quelle di Mattarella – verificheranno le condizioni e le posizioni di Forza Italia e degli altri alleati di Governo: a quel punto in 1-2 giorni, qualora le consultazioni abbiano esito positivo, la Premier incaricata tornerà al Quirinale per sciogliere la riserva e consegnare la lista dei Ministri. A quel punto – se la lista dei nomi sarà accettata dal Capo dello Stato – Meloni verrà nominata Presidente del Consiglio, la prima donna nella storia della Repubblica. Tutto questo dovrebbe tenersi lunedì 24 ottobre, con l’uscita poi presso la Sala alla Vetrata del Quirinale della Premier nominata che leggerà in diretta la lista dei Ministri del nuovo Governo Meloni. Martedì 25 ottobre potrebbe tenersi il giuramento al Quirinale della squadra di Governo e il primo Consiglio dei Ministri: se tutte queste scadenze saranno rispettate in tempo, mercoledì o al più tardi giovedì si terrà il discorso programmatico della Presidente del Consiglio presso il Parlamento, con il primo voto di fiducia tanto alla Camera quanto al Senato.













© RIPRODUZIONE RISERVATA