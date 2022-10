Consuma più il forno o la friggitrice ad aria/ Verdetto finale: consumi orari e kW

Consuma più il forno o la friggitrice ad aria? Questa è la domanda che sempre più italiani si stanno chiedendo per far fronte ai rincari a cui dobbiamo fronteggiare. Ci aspetterà (si spera di no), un inverno rigido, dove il problema più grande saranno i costi in bolletta.

Questo si traduce in una folle ricerca al risparmio, dove ogni chilowattora sarà indispensabile per poter consumare meno soldi. A condurre questa comparazione su quanto consuma una friggitrice ad aria rispetto al forno, è la società leader del settore energetico, Selectra SPA.

Consuma più il forno o la friggitrice ad aria? Scopriamo i loro consumi

Vediamo nei dettagli, se consuma più il forno o la friggitrice ad aria, dato che quest’ultimo elettrodomestico negli ultimi tempi è sempre più preferito e comprato da gran parte di italiani. Se la domanda è quanto consuma la friggitrice ad aria in un’ora? La risposta fornita dal report di Selectra è pari a 0,70 centesimi di euro.

Quanto al fabbisogno energetico di questo elettrodomestico è tra 1,4 e 1,6 kW/h.

Il consumo del forno elettrico invece – sempre tenendo conto di quanto comunicato da Selectra – si attesta a 0,9 kW/h e con un costo di circa 0,42 centesimi di euro per ogni ora utilizzato.

Osservando i dati comparati tra i due elettrodomestici, si appura che la friggitrice ad aria rientra al quarto posto tra tutti i dispositivi che consumano più energia elettrica (che non favorisce la situazione dei rincari delle utenze domestiche).

Il forno tradizionale invece, è al nono posto tra gli elettrodomestici con più consumi di energia elettrica. A conti fatti potremmo dire che il forno è più conveniente, ma siamo sicuri di poterlo dire con certezza?

Dopo aver visto i dettagli tecnici per capire se consuma più il forno o la friggitrice ad aria, è chiaro fare una analisi logica: a fronte dei consumi appena visti, è chiaro che il forno tradizionale dovesse impiegare il doppio del tempo per cuocere un cibo, rispetto ad uno pronto grazie alla friggitrice ad aria, anche se quest’ultima consuma di più risulterà più conveniente.











