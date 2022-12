CONSUMATORI/ Polliotto (Unc): “Nel 2022 spesi 3.800 euro in più per famiglia”

L’aumento dei costi energetici e l’inflazione hanno costretto le famiglie residenti italiane a spendere, in media, 3.800 euro in più nel corso del 2022.

E’ il calcolo contenuto nell’analisi condotta dall’avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc).

Jo Mersa Marley è morto/ Nipote di Bob, aveva 31 anni: era un cantante come il nonno

“Tra le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito all’incremento del costo medio della vita il caro-energia per le bollette di luce e gas (+30%), il caro-carburanti per riscaldamento e trazione (+35%), il caro-alimentari (+25%) oltre al caro libri, abbigliamento e cura della persona, in aumento complessivamente del 10%“, approfondisce il legale. “Il problema principale risiede nella maggiorazione di costi di filiera che ha investito l’industria nel suo complesso, dalle materie prime, alla logistica e trasporto, agli imballi in carta e cartone: che mai come quest’anno – osserva Polliotto – sono stati drasticamente ridotti al minimo sindacale, in termini di quantità di materiale impiegato e decorazione delle confezioni“.

Per quanto riguarda i regali di Natale “circa il 30% dei piemontesi ha rinunciato a farli, e il 70% li ha acquistati in coppia per amici e parenti. L’80% dei residenti in Piemonte occuperà invece la tredicesima per lo più a copertura di spese legate a casa e famiglia“, prosegue Patrizia Polliotto.

Paolo Calissano/ Il fratello Roberto “Morto suicida, aspirava al diritto all'oblio”

Anche i cenoni di Natale e Capodanno risentono dei rincari. L’aumento stimato dal comitato regionale piemontese dell’Unione nazionale consumatori (Unc) oscilla tra il 9% e il 13% “La maggior parte degli italiani – spiega la presidente Patrizia Polliotto – ha trascorso la Vigilia di Natale a casa o presso amici, mentre soltanto il 30% gusterà in un locale almeno un pranzo delle due festività“.

La spesa media pro capite per i menu dei due cenoni oscillerà tra i 21 e i 40 euro, con un aumento medio di circa il 9% rispetto al 2021. Prosegue la Presidente di Unc Piemonte: “Gli aumenti più significativi riguardano i prodotti di mare e la frutta secca. Portare la carne a tavola costerà in media il 10,5% in più, con punte del 18% per il pollo. Per un pranzo a base di pesce si registra un +10%, con aumenti dell’8% per il pesce fresco, +14,8% quello surgelato, +9% i molluschi freschi. Il latte conservato sale del 31%, il fresco del 20,1%, i formaggi freschi del 25%”.

AUGURI BUON ANNO 2023 E BUONE FESTE/ Frasi: “Salve, sono il signor nuovo anno...”

“Sul fronte degli ortofrutticoli – chiosa Polliotto – i più cari sono insalata e cavoli (+18,5%) e arance (+13%). Lo zucchero tocca quota +48,5%. Rincari anche sul fronte del brindisi e del beverage in generale, con il vino in crescita del 6%, e dei liquori (+5,5%)”.

Ma è lo spumante a registrare “il record dei rincari, con aumenti di prezzo che superano il 7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA