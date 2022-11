CONSUMI/ Patrizia Polliotto: “Ecco i prodotti più cari del 2022”

“Inflazione 2022, ecco la lista dei maggiori rincari annuali in Italia”. E’ il grido d’allarme lanciato dall’avvocato Patrizia Polliotto, Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, autrice di uno studio sugli effetti dei rincari in bolletta.

“ Tra gli alimenti, il podio spetta all’olio non di oliva (+55,6), seguito a ruota da burro (+42,8%) e zucchero (+38,8%). Poi è il turno degli ortofrutticoli quali melanzane, zucchine e peperoni con +38,7%, con un ex aequo per riso e cavoli (ambedue a +30,7%). Il latte conservato tocca quota +30%, margarina (+28,5%), pasta secca e fresca (+26,8%)“, sottolinea in esclusiva all’agenzia di stampa AnsaPolliotto, anche Presidente dei tre rinomati ospedali milanesi ‘Galeazzi’ (quello in cui esercita il virologo Fabrizio Pregliasco), ‘San Siro’ e ‘ Sant’Ambrogio’.

“L’insalata registra invece un rincaro medio del 25% in più”, prosegue Polliotto, che ha rilasciato i dati del caro-prezzi in anteprima all’agenzia di stampa Ansa. “Vengono poi farina (+23,7%), formaggi freschi (+22,9%), pane confezionato (+22,7%), formaggi fusi (+22,4%) e pomodori (+12%). Uova, latte fresco e pollame crescono rispettivamente del 19%, 18,5% e 17,9%”.

In rialzo – prosegue Polliotto – anche e molto “ L’energia elettrica del mercato libero, che registra +300% rispetto a ottobre 2021, mentre il gas si attesta a +63,5%, il gasolio per riscaldamento (+36,4%). A subire impennate di prezzo significative sono anche film in dvd, download film (+27,6%), gpl e metano (+27,2%) e macchine fotografiche (+25%). Chiude la classifica il comparto dei combustibili solidi con +24,7%“, conclude il noto legale spesso opinionista in radio e in tv a ‘Radio Radio’ e ‘Canale Italia’, altresì’ titolare di prestigiosi incarichi al vertice in primarie realtà pubbliche e private nazionali quali il ‘Gruppo San Donato’ (prima realtà sanitaria privata in Italia), ‘Juventus’, ‘Reply’, ‘Zucchi Spa’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’ e moltissime altre.

