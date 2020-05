Contagio in azienda è infortunio su lavoro/ Senza scudo reato penale per imprenditori

Pubblicità

La riapertura di molte piccole e micro aziende potrebbe essere bloccata da un articolo che equipara il contagio in azienda ad infortunio di lavoro. Lo fa nello specifico l’articolo 42 del decreto legge n.18/2020, grazie al quale si ottiene la copertura assicurativa Inail. Ma si aprono nuovi e pericolosi scenari. I datori di lavoro rischiano infatti un processo penale se un loro dipendente si ammala di Covid-19 sul posto di lavoro. A rischiare non sono giustamente furbi o negligenti, ma anche quei datori di lavoro che mettono in essere tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus, come previsto dai protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile. La circostanza è stata evidenziata dai Consulenti del Lavoro, secondo cui si tratta di «un problema non da poco che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende intimorite da questo rischio». Ne parla Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, al Corriere della Sera: «Riterrei urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma».

CONTAGIO È INFORTUNIO SUL LAVORO: IPOTESI SCUDO PENALE

Quell’articolo di cui sopra, per il quale può scattare la copertura assicurativa Inail, potrebbe comportare rischi penali per l’imprenditore. Si parla di reati come lesioni o omicidio colposo, in caso di morte. E questo anche se la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, ma ha adempiuto a quanto previsto dai regolamenti. Ci sono dunque dei punti critici. Come verificare che il contagio sia avvenuto effettivamente durante il lavoro? Se teniamo conto del lungo periodo di incubazione del nuovo coronavirus, non si può stabilire con certezza luogo e causa del contagio. E quindi non si possono escludere altre cause di contagio. Il discorso poi si complica ulteriormente nel caso degli asintomatici. Da qui la richiesta di uno scudo penale, una norma che escluda la responsabilità del datore di lavoro, se però ha rispetto le norme. I Consulenti del Lavoro chiedono garanzie certe, perché ci sono milioni di imprese che non potrebbero reggere i costi derivanti da sanzioni o richieste di risarcimento danni. Qualcosa si muove in tal senso. «Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica», ha dichiarato il sottosegretario al ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza.



