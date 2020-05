Contagion/ Video, su Canale 5 il film con Gwyneth Paltrow e Jude Law (oggi, 1 maggio)

Pubblicità

Contagion va in onda su Canale 5 per oggi, venerdì 1 maggio 2020. Con un cambiamento dell’ultimo minuto, il canale del digitale terrestre ha sospeso Scherzi a parte a favore del film diretto da Steven Soderbergh distribuito nel 2011. Anche se sono passati quasi 10 anni il thriller che andrà in onda in prima serata dopo Striscia la Notizia, rimane un film molto apprezzato come dimostrano sempre gli indici d’ascolto. Attuale come non mai, lo sceneggiatore Scott Z. Burns sviluppa il tema dell’epidemia globale, tema assolutamente contemporaneo in questo periodo di quarantena. Il cast comprende molti attori famosi come Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law e Laurence Fishburne. Vincitore di due premi, il Golden Trailer Awards come miglior film thriller e il Hollywood Film Awards per il montaggio firmato da Stephen Mirrione, è grazie agli effetti speciali di Michael Ahasay e le musiche Cliff Martinez che il film risulta molto suggestivo, senza scadere nel cattivo gusto che caratterizza molti film catastrofici.

Contagion, la trama del film

La trama di Contagion si sviluppa con una fase iniziale ambientata ad Hong Kong. Per un viaggio di lavoro infatti Beth Emhoff, interpretata da Gwyneth Paltrow, accusa forti sintomi, apparentemente per un banale malore. Condotta rapidamente nel vicino ospedale, muore appena ricoverata e la causa sembra essere incerta. Si identifica a breve una malattia e la donna viene indicata come la prima vittima ufficiale. Parte subito la ricerca di una eventuale cura e il dottor Ellis Cheever, capo del CDC, condivide questa responsabilità con la dottoressa Erin Mears. Più nello specifico la donna dovrà indagare eventuali correlazioni con i casi avvenuti negli Stati Uniti. Allo stesso tempo la dottoressa Leonora Orantes dovrà andare alla ricerca del paziente zero e quindi si reca in un villaggio della Cina.

In questo contesto si scoprirà che il tutto è iniziato a causa di incrocio di un virus avvenuto tra un maiale e un pipistrello e che i sintomi principali della malattia si manifestano con patologie ai polmoni e al sistema nervoso. Intanto si sparge la notizia ed aumentano i casi a livello globale perciò il panico si diffonde nell’intero pianeta e in ogni parte del mondo. Non si trovano valide terapie a parte quella alternativa della forsythia che però non è accettata dalla medicina ufficiale. Del resto questa cura viene pubblicizzata attraverso un blogger che in realtà ha come doppio fine di una vera e propria speculazione. Quando i morti sono ormai milioni in tutto il mondo è finalmente pronto un vaccino che, per ragioni di tempo, non passa attraverso alcuna sperimentazione.

Video, il trailer di Contagion



