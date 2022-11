Contante tetto massimo/ Cambiano gli importi, ma il POS resta obbligatorio?

Il contante cambierà il suo tetto massimo, ma senza modificare di norma l’0bbligo del POS da parte degli esercenti. Al momento, il limite è fissato a 2000 mila euro, anche se, senza un’effettiva manovra tale somma si ridurrebbe a 1000 euro massimo in cash.

Sull’argomento – come per qualsiasi contesto – ci si ritrova opinioni discordanti. Molti politici credono che aumentare il limite massimo del contante a 5000€ – possibile soluzione nella Legge di bilancio del 2023 – comporterà una maggiore evasione fiscale. Salvini invece, crede che la soglia cash non incida sull’evasione.

Contante tetto massimo: limite e POS, cosa sappiamo

Il contante ha il suo tetto massimo, ma cosa cambia riguardo alle sanzioni in assenza di POS? Sostanzialmente nulla, in quanto il commerciante è obbligato a far pagare (qualsiasi importo esso sia), il cliente che desidera completare l’acquisto con carta di credito, debito o bancomat che sia.

La Legge di Bilancio del 2023 però, prevede delle novità riguardo alle soglie massime da pagare in contanti. Per i turisti stranieri, il limite è fissato a 15 mila euro.

Chi trasferisce denaro tramite il sistema informatico Money trasfer, il limite si abbassa a 1000€. La stessa cifra viene imposta se si volesse pagare tramite assegni postali e bancari. Oltre i 1000€ invece, è necessario inserire la clausola «non trasferibile».

Non dimentichiamo che per alcune categorie specifiche, come ad esempio sui pagamenti in entrata e in uscita per i condomini, i soldi vanno destinati in un conto corrente ben specifico.

Novità anche per il pagamento dei salari nei confronti dei lavoratori subordinati, che potranno ricevere i soldi in contanti presso lo sportello bancario, ad eccezione dei collaboratori occasionali e del lavoro domestico.

In termini di attività lavorative, un altro vincolo fa riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche e società, che possono sia incassare che versare denaro solo con mezzi tracciati per importi oltre i 1000€.











