Conte “11 donne in task force e Cts”/ Nomi e chi sono le esperte di Colao e Borrelli

Lo aveva promesso lo stesso Premier Conte lo scorso 5 maggio e oggi arriva la nomina ufficiale da Palazzo Chigi di 11 donne che entreranno a far parte delle task force in appoggio al Governo per l’emergenza coronavirus: dopo le proteste per una parità di genere mancante nei settori di comando dell’intera pandemia Covid-19, il Presidente del Consiglio ha nominato 5 esperte nella task force presieduta da Vittorio Colao e altre 6 per il Comitato Tecnico Scientifico guidato da Angelo Borrelli (capo Protezione Civile) e Silvio Brusaferro (Presidente Iss).

«Chiamerò Colao per comunicargli l’intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalità – sono certo – saranno di decisivo aiuto al Paese. Allo stesso modo, nelle prossime ore chiederò al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, di integrare il Comitato tecnico-scientifico con un’adeguata presenza femminile», così spiegava Conte pochi giorni fa dopo le polemiche per la mancanza di presenza femminile nelle task force, che così però assumono entità numeriche sempre più ingenti sfiorando il centinaio di esperti che nei vari Ministeri sono stati nominati per la “fase 2” del coronavirus.

TASK FORCE COLAO: LE 5 NUOVE NOMINATE

«Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’esigenza di garantire una rappresentanza di genere, ha integrato il Comitato di esperti diretto da Vittorio Colao con cinque donne, che si aggiungono alle quattro già presenti», fa sapere la nota di Palazzo Chigi che integra così con 5 nuove esperte la squadra diretta dal manager di Vodafone Italia. Ne faranno parte Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat; Enrica Amaturo, professoressa di sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II; Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica e sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nonché fondatrice di ‘ADV – Against Domestic Violence”, il primo centro universitario in Italia dedicato al contrasto della violenza domestica. A comporre il quadro anche Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia e Maurizia Iachino, dirigente di azienda.

LE 6 DONNE SCELTE PER IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Sempre nella medesima nomina di Palazzo Chigi, anche la commissione tecnica scientifica del CTS presieduto dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli viene integrata da 6 esperte che entrano a far parte della squadra che deciderà i prossimi step sanitari e di riaperture nella fase 2: ne farà parte Kyriakoula Petropulocos, direttrice generale Cura della Persona e Welfare della Regione Emilia Romagna; Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed esperta di sicurezza sul lavoro; Giovannella Baggio, già ordinario di Medicina interna e titolare della prima cattedra di Medicina di genere in Italia, attualmente Presidente del Centro Studi Nazionale di Salute e Medicina di Genere; Elisabetta Dejana, biologa a capo del programma di angiogenesi dell’istituto di Oncologia molecolare di Milano e capo dell’unità di Biologia vascolare nel Dipartimento di immunologia, genetica e patologia dell’Università di Uppsala, in Svezia.

A comporre il quadro anche Rosa Marina Melillo, professoressa di Patologia Generale presso Il Dmmbm dell’Università “Federico II” di Napoli; Flavia Petrini, professoressa di Anestesiologia presso l’Università degli studi G.D’Annunzio di Chieti-Pescara e direttrice dell’Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti.



