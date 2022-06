Conte a elettore “Io pagliaccio? Tu lo sei!”/ Video: capo M5s contestato in Sicilia

Giuseppe Conte virale su TikTok, ma per un video sullo scontro verbale che ha avuto in Sicilia con un contestatore. Il presidente del Movimento 5 stelle, che si trovava a Messina per la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative, è stato attaccato da un uomo che lo ha definito «pagliaccio». Il leader M5s non l’ha presa affatto bene, non ha incassato l’insulto, anzi ha replicato: «Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato?». Quindi, Conte, non ottenendo nessuna spiegazione degna di nota, ha incalzato il suo contestatore: «Se non riesci a dirmelo, allora il pagliaccio sei tu!».

Prima di andare via, tra alcuni applausi delle persone presenti, l’ex premier ha rivendicato la sua iniziativa: «Non lo trovi un politico che viene, ti guarda negli occhi e ti spiega». Nel frattempo, una persona da un terrazzo adiacente riprendeva l’intera scena della lite in strada in un video, che è poi finito sui social diventando appunto virale e infiammando ulteriormente il dibattito politico.

CONTE CONTESTATO ANCHE A CATANZARO…

Non è sicuramente un buon momento per Giuseppe Conte, lo dimostra la reazione all’insulto del contestatore in Sicilia. Le immagini non sono delle migliori, proprio per la distanza, ma i movimenti agitati dell’ex premier evidenziano il fastidio per quello che stava accadendo. Infatti, in lontananza si sentono le parole di Conte che si è rivolto in maniera nervosa al contestatore. Momenti concitati che hanno preoccupato anche la stessa scorta di Conte, che ha prima fatto una serie di gesti per allontanare i poliziotti e continuare a interloquire col contestatore siciliano. Poi ha richiamato la scorta per andare via. Ma non è la prima volte che Conte viene contestato. Era accaduto a Catanzaro da alcuni ex M5s contrari all’accordo col Pd sulla candidatura a sindaco della città calabrese di Nicola Fiorita. L’ex premier in quell’occasione aveva replicato dal palco: «Contestate pure, finché ci siamo noi lo potrete fare». Tra applausi da una parte e animi surriscaldati dall’altra, anche in quel caso la situazione è tornata subito alla normalità.

