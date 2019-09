Conte a New York/ “Intesa Malta è svolta, migranti? Non arretriamo di un millimetro”

Antonio Conte è a New York per l’Assemblea generale all’Onu. Il presidente del consiglio è stato intercettato dai giornalisti presenti al vertice nella Grande Mela, rispondendo ad alcune domande sulla questione immigrazione, tema sempre più pregnante visti i molteplici sbarchi delle ultime due settimane. Malta ha raggiunto un accordo con alcuni stati membri dell’Unione Europea in merito alla ridistribuzione dei migranti, e Conte ha commentato tale intesa dicendo: “Non è ancora la soluzione definitiva ma sicuramente è una svolta, un significativo passo avanti. Sono stati affermati – ha proseguito – sicuramente dei principi che sono positivi per noi, perché sino ad oggi si stentava a tradurre il principio che chi arriva in Italia arrivava in Europa”, ricordando anche il nuovo “meccanismo automatico di redistribuzione che abbraccia i richiedenti asilo, quindi tutti”.

CONTE A NEW YORK “INTESA MALTA È SVOLTA”

Conte ha specificato come si cominci ad affermare il principio che non può essere solo l’Italia il paese di primo approdo, in quanto “ci deve essere una rotazione. Ora – ha aggiunto – bisogna vedere quanti Paesi parteciperanno a questo meccanismo e dovremo lavorare sui rimpatri”. Di una cosa è certo il presidente del consiglio: “non accetteremo alcun meccanismo che possa risultare incentivante per nuovi arrivi, la nostra politica è molto rigorosa e non arretreremo di un millimetro”. L’Italia, ha proseguito il massimo rappresentante dell’esecutivo giallo-rosso, deve decidere chi arriva nel suo territorio, sempre rispettando le convenzioni, ma uno stato sovrano ha l’obbligo di contrastare l’immigrazione clandestina. Diverse le nazioni che hanno dato sostegno al Belpaese: “Macron mi ha dato grandi aperture – ha specificato il premier dell’esecutivo M5s-Pd – e c’è grande disponibilità da parte di partner europei. Ma anche in passato, in casi emergenziali, Francia e Germania ci hanno risolto problemi partecipando alla redistribuzione. Ora quello che c’è di nuovo e disponibilità a valutare un meccanismo solidaristico che ci sollevi dai fine settimana passati al telefono”.

