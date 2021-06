Conte: “Accordo M5S-Rousseau, abbiamo i dati”/ Casaleggio lascia il Movimento

Giuseppe Conte è intervenuto negli scorsi minuti sui social network per annunciare il raggiunto accordo tra il M5S e l’associazione Rousseau per quanto concerne i dati degli iscritti, dopo il verdetto del Garante della privacy, espressosi pochi giorni fa in merito a tale questione. “Il tempo dell’attesa e dei rinvii è finito – ha scritto l’ex presidente del Consiglio su Facebook –. Il Movimento 5 Stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l’inizio del nostro ‘secondo tempo’: siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto un accordo con l’associazione Rousseau”.

Conte ha poi precisato, sui suoi account Facebook e Twitter, che lui e il Movimento Cinque Stelle ora vogliono guardare avanti e lo faranno prendendosi prima qualche giorno per la verifica dei dati e la predisposizione di tutte le attività preliminari alle operazioni di voto. Subito dopo, sarà già tempo di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei princìpi e dei valori: sarà aperta una fase per le osservazioni degli iscritti ed entro la fine del mese corrente ci sarà la pronuncia con un voto online prima sullo Statuto e successivamente sul nuovo leader del M5s.

GIUSEPPE CONTE ANNUNCIA L’ACCORDO M5S-ROUSSEAU: DAVIDE CASALEGGIO ABBANDONA IL MOVIMENTO

Dopo l’intesa fra il M5S e l’associazione Rousseau, Giuseppe Conte mediante i propri canali social di comunicazione ha affermato che adesso è tempo di guardare avanti, di essere realisti, ma anche di “lavorare per ‘realizzare l’impossibile’: abbiamo un Paese e un futuro a cui dedicare le nostre più preziose energie”. Nel pomeriggio, peraltro, ancora prima che l’ex presidente del Consiglio prendesse la parola sul web per comunicare l’avvenuto accordo, la piattaforma Rousseau era stata sospesa nel corso del pomeriggio, con un avviso nel quale si diceva che il servizio era fuori uso per ragioni di carattere tecnico e che sarebbe stato nuovamente disponibile “non appena le funzionalità saranno ripristinate”. Nel contempo, Davide Casaleggio ha ufficialmente abbandonato il Movimento 5 Stelle, annunciando la sua intenzione in un post sul blog delle Stelle. Di fatto, si è disiscritto dai pentastellati e su questa decisione avranno indubbiamente pesato i risvolti recenti e futuri in ambito politico da parte del Movimento.

