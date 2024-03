Conte al Bayern Monaco?/ Nuovo allenatore: ballottaggio con due italiani e.. (oggi 27 marzo 2024)

CONTE AL BAYERN MONACO? BALLOTTAGGIO CON ALTRI DUE ITALIANI

Il Bayern Monaco si prepara a cambiare allenatore: settimane contate per Thomas Tuchel, pare a prescindere da come si concluderà una stagione che potrebbe portare in dote la Champions League (sarebbe la seconda per il tecnico tedesco, che ha già vinto con il Chelsea) e magari anche una folle rimonta in Bundesliga, anche se con sette giornate da disputare bisogna recuperare 10 punti al Bayer Leverkusen. La Bild ha già analizzato la situazione in casa bavarese: da quelle parti i grandi trionfi in campionato (al momento sono 11 Meisterschale consecutivi) e qualche incursione europea (la Champions del 2020) non sono sempre indicativi di stabilità come dimostrato dagli eventi recenti.

Prima l’incredibile esonero di Julian Nagelsmann dopo aver già dato il benservito a Hans-Dieter Flick, poi l’ancor più incredibile licenziamento di due colonne dirigenziali come Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, tra l’altro pochi minuti dopo aver vinto il titolo nazionale. Ecco: su queste premesse, è chiaro che anche la Champions League possa non salvare un Tuchel che sarebbe sulla graticola da tempo, perché anche un trionfo internazionale non farebbe dimenticare l’enorme fatica fatta in Bundesliga o la precoce eliminazione dalla Coppa di Germania, per mano di un club – il Saarbruchen – delle divisioni inferiori.

IL BALLOTTAGGIO CON INZAGHI E DE ZERBI

Dicevamo però della Bild: secondo il quotidiano tedesco, il Bayern avrebbe già fatto qualche sondaggio per Antonio Conte, senza lavoro dall’esonero per mano del Tottenham. Il salentino però preferirebbe tornare in Serie A anche per ragioni familiari, per questo motivo viene dato come possibile successore di Massimiliano Allegri alla Juventus (al contrario di quanto accaduto 13 anni fa) ma anche come candidato a prendere il posto di Simone Inzaghi all’Inter (per non parlare ovviamente di Napoli e Milan). La società nerazzurra ci dà l’assist per dire che il Bayern avrebbe in lista altri due allenatori di casa nostra.

Uno, proprio Simone Inzaghi che tecnicamente non avrebbe motivo di lasciare un’Inter vincente e con possibilità anche in Champions League (si veda la finale dello scorso anno) se non quella di aumentare non di poco il suo ingaggio e cimentarsi con una società straniera. L’altro candidato sarebbe Roberto De Zerbi: al netto di quanto si possa pensare di lui, essendo un allenatore che ha diviso l’opinione pubblica, il bresciano sta comunque facendo bene al Brighton, e a quanto pare riesce a essere intrigante al netto dei risultati (comunque, appunto, positivi) che può centrare.

LE ALTRE OPZIONI DEL BAYERN

A dirla tutta però il Bayern Monaco, qualora Tuchel dovesse realmente lasciare, avrebbe altri tre profili in osservazione. Di Xabi Alonso si è detto più volte, per lui sarebbe un ritorno in Baviera ma anche una scelta in linea con il passato, perché spesso e volentieri il Bayern si è rivolto al calciomercato interno e, in più, all’Allianz Arena farebbero un doppio colpo soffiando al Bayer Leverkusen quell’allenatore che tra poco potrebbe spezzare la striscia vincente in campionato. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda l’arrivo di Jurgen Klopp, che tornerebbe in Germania dopo tanti anni.

Per lui potrebbe anche essere uno stimolo cimentarsi con la grande corazzata del calcio tedesco, anche se qui potrebbe contare in “negativo” il suo importante passato con il Borussia Dortmund, tra cui quella finale di Champions League persa proprio contro il Bayern. Terza ipotesi, Ruben Amorim: l’Atalanta l’ha eliminato agli ottavi di Europa League, l’anno scorso si era fermato ai quarti al cospetto della Juventus, sta riportando lo Sporting Lisbona sulla mappa del grande calcio e ha grandi meriti nel far giocare la sua squadra. Non per niente, lo sonda anche il Liverpool come nuovo allenatore al posto di Klopp: la prossima estate potrebbe portare a parecchi incastri sulle panchine europee…

