Conte al Senato: diretta video crisi Governo/ Scenari: dimissioni o nuovo asse Pd-M5s

La crisi di Governo più “folle” della Storia repubblicana arriva oggi a discutere per la prima volta, effettivamente, i suoi contenuti in Senato con le comunicazioni del Premier Conte che dovrebbe illuminare il Parlamento in merito a quali tappe e quali scelte verranno fatte dall’esecutivo Lega-M5s diviso ormai su tutto e a brandelli dopo la “mossa” di Salvini di staccare la spina appena prima di Ferragosto. Una crisi di Governo che al momento ancora non è stata parlamentarizzata e in linea teorica potrebbe anche non esserlo dopo questo pomeriggio: se infatti la Lega non presenterà la mozione di sfiducia dopo le parole di Conte – previste per le ore 15 in diretta anche video streaming dal Senato – il Presidente del Consiglio rimarrebbe al suo posto e dovrà a quel punto lui decidere se chiedere un voto “risolutivo” contro Salvini o se dimettersi in toto questa sera stessa al Quirinale. Gli scenari sono tutti aperti anche perché da più parti in questi giorni è avanzata la proposta d un possibile Governo di legislatura Pd-M5s per evitare le Elezioni anticipate, invece fortemente volute da Salvini, e proporre un pacchetto di riforme europeiste che contrastino la linea “sovranista” dell’esecutivo gialloverde. Renzi e Prodi (che chiama a raccolta lo “schema Ursula” con anche Forza Italia) spingono perché Zingaretti chiuda l’accordo ma tanto dal M5s quanto da correnti dem non si è per nulla convinti che una scelta del genere possa aiutare in termini di consenso i propri rispettivi partiti. «Domani pomeriggio, alle ore 15, sarò in Senato per le mie comunicazioni all’Aula. Potrete seguire il mio discorso in diretta streaming qui sulla mia pagina», si è limitato ad anticipare Conte sulla suo profilo Facebook in merito al discorso che terrà tra qualche ora.

LEGA E M5S ALLA GUERRA TOTALE

«Non sono a bussare la porta di nessuno. M5s ha scelto Renzi? Auguri, lo spieghino a Bibbiano, a Banca Etruria, agli italiani…», ieri Salvini ha provato a lanciare le ultime avvisaglie della “pericolosità” di un accordo con il Pd e qualcosa l’ha sortito visto che poco dopo Di Maio ha voluto con forza, durante la riunione unitaria con i Parlamentari M5s, ricacciare indietro ogni possibile intenzione di Governo con Renzi e Boschi «un governo Renzi, Lotti e Boschi è frutto solo delle bufale della Lega e nemmeno rispondiamo. Non derogheremo mai la nostra battaglia per difendere l’ambiente e le future generazioni. No inceneritori, no discariche, il futuro è un’altra cosa». I 5Stelle vogliono arrivare subito al voto sui Parlamentari e la Lega contro rilancia «Sul taglio dei parlamentari la Lega è pronta al voto, il Pd invece no. Incredibile che i Cinquestelle preferiscano Renzi a Salvini, purtroppo la voglia di poltrone è più forte della voglia di cambiare». La guerra è totale alla vigilia del voto decisivo in Senato dopo le parole del Premier Conte (sempre che venga calendarizzato, ndr) e ancora ieri il M5s si è scagliato contro la crisi di Governo aperta dalla Lega «Non vogliamo che aumentino le tasse. Per colpa della Lega ora c’è il rischio che aumenti l’Iva. Faremo di tutto per evitare l’aumento dell’Iva alle famiglie. Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l’altro», attacca Di Maio che poi conclude «Hanno aperto una crisi in spiaggia, noi la stiamo portando in Parlamento perché è il luogo democratico dove dibattere. Molti leghisti mi hanno scritto che non sapevano nulla. E’ colpa di Salvini e lo si vede anche da alcune interviste rilasciate da altri esponenti leghisti».

CALENDARIO DELLA CRISI: I PROSSIMI STEP (SE CONTE NON SI DIMETTE)

Ci sono allora diversi possibili scenari che potranno avvenire questo pomeriggio: il M5s al termine dell’intervento di Conte potrà presentare una risoluzione contro Salvini per dimostrare in maniera evidente la spaccatura del Governo e portare verso un “dialogo” col Pd per un futuro Governo di legislatura. Oppure il Premier Conte annuncia le sue dimissioni e a quel punto sarà Mattarella a decidere il da farsi: anche qui, o il Colle riaffida a Conte un mandato in Parlamento per cercare una nuova maggioranza oppure traccia consultazioni per un possibile Governo “di transizione” istituzionale per portare nel 2020 ad Elezioni (assai già remota la possibilità di Elezioni in autunno, Mattarella teme Manovra e aumento Iva). Se invece vi sarà un voto di sfiducia dopo l’intervento di oggi del Premier Conte, allora anche per domani si dovrà attuare lo stesso iter alla Camera prima di affidare la gestione della crisi di Governo al Presidente della Repubblica. Mercoledì 21 alle 11.30 infatti Giuseppe Conte sarebbe atteso per parlare alla Camera e il giorno dopo, giovedì pomeriggio a Montecitorio si attende il voto finale sulla riforma parlamentare del “taglio delle poltrone e degli stipendi” . È evidente che con la crisi “ufficiale” però ogni attività parlamentare verrebbe congelata e con esso anche il taglio dei parlamentari: come detto la scorsa settimana da Salvini in Senato, la Lega è disposta a votare subito tale norma e poi andare ad Elezioni entro fine ottobre. M5s, Pd e Conte non la pensano nello stesso modo o quanto meno oggi si vedrà effettivamente quale posizioni prenderanno i singoli protagonisti di questa folle crisi di Governo: dalla lotta Renzi-Zingaretti fino al “rinato” unitario Movimento 5Stelle per giungere sulle trame-scontri interni alla coalizione di Centrodestra. Il rebus inizierà a dipanarsi dalle 15 di questo pomeriggio.





