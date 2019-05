Conte allenatore dell’Inter/ Rimane il nodo Spalletti: prudenza in casa nerazzurra

Dovrebbe esser questione di giorni ma Antonio Conte sarà il prossimo allenatore dell’Inter per la stagione 2019-2020. La notizia non è certo nuova e di fatto già nei prossimi giorni si attende l’annuncio ufficiale: la situazione in casa nerazzurra è però ben delicata e la dirigenza non vuole commettere passi falsi. Non scordiamo infatti che l’attuale tecnico del club di Corso Vittorio Emanuele, Luciano Spalletti avrebbe un contratto che lo lega alla società fino al 2021. Sarà quindi solo una volta risolto il contratto tra le due parti che i tifosi nerazzurri potranno accogliere Conte come nuovo allenatore dell’Inter. C’è quindi ancora molta cautela e prudenza e non dovremmo attenderci strappi o freddi messaggi su Twitter o sul portale ufficiale per l’annuncio delle dimissioni di Spalletti: già nei prossimi giorni infatti il tecnico attuale e la dirigenza dovrebbero incontrarsi per definire le modalità del suo allontanamento da Milano.

CONTE NUOVO ALLENATORE INTER: IL FUTURO DI SPALLETTI

Pare quindi ormai assodato che sarà Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: rimane da capire quale sarà il futuro di Spalletti. Voci vicine al tecnico toscano ci raccontano la sua volontà di rimanere fermo un anno, una pausa di aggiornamento professionale, ma sempre nel libro paga del club milanese. Di certo la dirigenza nerazzurra vuole andarci coi piedi di piombo, non avendo gradito pure le ultime uscite dello stesso Spalletti, che ha lanciato numerose frecciate facendo riferimento al caso Allegri-Agnelli. In ogni caso le cifre da sborsare non solo per avere a milano Conte ma pure per liberarsi di Spalletti sono importanti: l’esonero infatti costerebbe a Zhang circa 25 milioni di euro lordi (compresi gli stipendi del suo staff, visto che con l’approdo dell’ex Juve sarebbe rivoluzione totale nello spogliatoio). Vedremo quali saranno quindi le prossime mosse dell’Inter, ma già in questi giorni la dirigenza potrebbe incontrare Spalletti e in caso di accordo raggiunto, Conte sarebbe pronto a venir investito della carica di allenatore dell’Inter in brevissimo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA