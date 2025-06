CONTE AMMETTE (DOPO LE RIVELAZIONI DEL COPASIR): “SÌ, HO FATTO SPIARE LUCA CASARINI”. ECCO PERCHÈ

Il caso Paragon è tutt’altro che prossimo alla conclusione, ma dopo la relazione del Copasir “cade” il vincolo di riservatezza e così l’ex Premier Giuseppe Conte è “costretto” ad ammettere che è vero: quando era al Governo ha dato disposizioni di spiare con le intercettazioni dello spyware israeliano Paragon l’attivista Luca Casarini, e con lui anche Beppe Caccia, entrambi della ong Mediterranea Saving Humans.

Sondaggi politici 2025/ Meloni 40% spinge FdI e Cdx, Pd +10% sul M5s. Referendum, quesiti ideologici per 31%

Al di là dunque delle polemiche alzate dai giornalisti di Fanpage che accusano lo Stato di essere stati intercettati – anche se dal Governo Meloni è giunto in sede Copasir la piena smentita sull’ordine che non è mai partito da Palazzo Chigi – lo scandalo intercettazioni vede in prima fila l’ex No Global e oggi attivista per i diritti dei migranti. Luca Casarini già nei mesi scorsi aveva accusato di essere stato spiato a lungo, identificando nel Governo Meloni i responsabili delle presunte schedature dei suoi spostamenti e delle sue attività.

SPILLO/ Se Israele bombarda anche la sinistra italiana

Ora è però Giuseppe Conte ad ammettere che durante il Governo M5s-Pd-IV, prima della pandemia, diede pieno via libera allo spionaggio di Casarini e Caccia: a fine del 2019, con l’allora Presidente del Consiglio che aveva mantenuto le deleghe sull’intelligence dopo il cambio di maggioranza avvenuto nell’estate precedente, a Palazzo Chigi arrivò un dossier dell’intelligence che nutriva alcuni sospetti sulle attività delle ong di Casarini. E così, come spiega lo stesso Conte intervistato da “La Repubblica” domenica, ho fatto spiare l’attivista con richiesta autorizzata alla Procura della Corte di Appello di Roma».

Matteo Ricci, attacco choc a inviata Farwest: "Siete al servizio di FdI"/ Ira sindacati dei giornalisti

CAOS NEL CAMPO LARGO, PICIERNO ATTACCA CONTE E IL PD SI SPACCA

Secondo la tesi esposta dal leader M5s, alla base di quelle intercettazioni captate su Casarini vi era il timore per un «certo clima sulla gestione dei flussi migratori»: in poche parole, Conte fece spiare l’attivista per capire se i salvataggi in mare delle varie ong avvenivano in maniera corretta, in conformità con le leggi e i trattati intenzionali, visto che già all’epoca le procure in Sicilia stavano indagando.

In quanto responsabile dell’intelligence con le deleghe del Governo, Conte sottolinea di aver accettato la richiesta di spiare Casarini, poi ripresentata anche nel 2020 con la medesima maggioranza. Questo però, riflette il Presidente M5s, non avrebbe nulla a che fare con il Caso Paragon sui giornalisti Cancellato e Pellegrino di Fanpage, ed è qui l’ultimo affondo contro il Centrodestra: «Con Meloni al governo e il sottosegretario Alfredo Mantovano delegato agli 007 lo spyware ha una modalità molto più invasiva».

Resta però il dato: Pd e M5s acconsentirono a spiare per quasi 5 anni dai servizi segreti italiani (tra l’altro anche mentre Casarini si trovava in Vaticano per il Sinodo, dunque in uno stato estero, ndr), e su questo l’ex No Global attacca anche la sinistra oltre che la destra, «chi ha deciso che eravamo minacce alla sicurezza nazionale?». Secondo Casarini, Conte doveva assumersi la responsabilità di aprire un dibattito sul tema anche con il resto della sinistra, ma questo non è avvenuto.

Al di là dei temi prettamente giuridici e investigativi, permane un dato politico non di poco conto che contribuisce a tenere molto turbolenta l’alleanza interna al “campo largo progressista”: se infatti dalla Segretaria Elly Schlein non è giunto alcun commento in merito alle ammissioni di Giuseppe Conte, sono i riformisti Pd a puntare il dito contro l’ex Premier oggi leader 5Stelle. Su X è Pina Picierno, una dei leader della minoranza Dem, a dire senza mezzi termini che la confessione data da Conte rileva un abisso di «indecenza», con un comportamento sempre di «dito puntato verso gli altri» ma che poi alla prova dei fatti «lui ha fatto esattamente la stessa cosa».