Conte aumenta stipendi dirigenti Palazzo Chigi/ Fino a 1126 euro lordi in più al mese

I dirigenti di Palazzo Chigi sono pronti a brindare. Cosa festeggiano? Un bell’aumento in busta paga dal premier Giuseppe Conte. A rivelarlo è l’edizione odierna di Libero, secondo cui le loro buste paga saranno rimpolpate. Il nuovo contratto proposto dall’Aran, l’agenzia che rappresenta lo Stato nella contrattazione con i sindacati del pubblico impiego, dovrebbe arrivare a garantire fino a 1.126 euro lordi in più al mese. I dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio arriverebbero raggiungerebbero questa cifra tra aumento generalizzato, incremento per ridurre divario tra colleghi di prima fascia e fondo legato al risultato. Ma secondo il quotidiano anche gli altri dirigenti di Palazzo Chigi sono pronti ad esultare, perché potrebbero ottenere 331,80 euro di aumento ai 136,80 di retribuzione di risultato, arrivando quindi a vedere una busta paga con 468,60 euro in più. Ma non è finita qui, perché questi sono solo i numeri messi sul tavolo dall’Aran, quindi la parte “datoriale”, perché durante il confronto con i sindacati questi numeri potrebbero anche lievitare. Alla faccia della lotta alla casta del MoVimento 5 Stelle.

“CONTE AUMENTA STIPENDI DIRIGENTI PALAZZO CHIGI”

Sul sito dell’Unadis è apparso un comunicato l’8 ottobre con il quale è stata annunciata l’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto di circa 300 dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’apertura arrivata dopo dieci anni di blocco. Secondo i numeri calcolati nell’anno 2015, si tratterebbe di 101 afferenti alla prima fascia, mentre 169 di seconda fascia. Per l’Unione nazionale dei dirigenti statali è un momento “molto importante, nonostante il ritardo con cui si è arrivati, per dare il giusto riconoscimento, economico e giuridico, ai dirigenti di Presidenza, impegnati in settori cruciali per il nostro Paese”. Unadis con Cgil e Cisl ha chiesto di arrivare in tempi brevi ad un accordo, entro la fine del 2020. Del resto, i fondi per il rinnovo, cioè la riduzione della forbice tra la prima e la seconda fascia, erano stati stanziati con la legge di Bilancio dell’anno scorso. La notizia degli aumenti dei dirigenti di Palazzo Chigi è destinata a far discutere, anche perché gli stipendi dei dirigenti di seconda fascia si aggirano sugli 88.500 euro lordi l’anno, mentre per i dirigenti di prima fascia si aggirano sui 182.300 euro, anche se a volte possono superare i 207mila, secondo quanto riportato da Libero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA