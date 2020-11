Conte-Boccia, riunione con capi delegazione/ Lockdown totale e manovra: tutti i nodi

Dopo mezzogiorno il Governo si è riunito a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i capi delegazione della maggioranza (Speranza, Bellanova, Bonafede, Franceschini). Sul tavolo tutti gli ultimi nodi e dossier aperti negli ultimi giorni, dalla Manovra di Bilancio in ritardo nel suo arrivare in Parlamento ai Decreti Ristori, ma sopratutto sull’emergenza Covid-19 e le possibili prossime mosse da prendere entro fine settimana. Come sottolineato già ieri dall’Istituto Superiore di Sanità nella conferenza stampa settimanale, andranno prese eventuali strette-restrizioni già a partire dal prossimo 15 novembre, data identificata come “limite” per capire se l’ultimo Dpcm e la divisione in tre zone del Paese avranno avuto i primi frutti concreti. Come ha raccontato oggi sul Sussidiario.net Antonio Fanna, il rischio di un lockdown totale nazionale è concreto molto più degli annunci tesi a smentirlo ancora oggi dello stesso Premier: «al lavoro per evitare il lockdown totale. La curva dei contagi sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere – dice Conte in una intervista a “La Stampa” -. Il lockdown generalizzato avrebbe costi troppo elevati».

CONTE “TENTATO” DAL LOCKDOWN SENZA DPCM?

Sebbene ieri, al retroscena uscito sul Corriere di un vicino lockdown dopo il 15 novembre con tutta l’Italia in “zona rossa”, fonti del Pd hanno subito smentito quell’ipotesi, la realtà è che già dalla riunione con i capidelegazione oggi si tratterà eccome anche quel “nodo” irrisolto. Ancora il Corriere della Sera oggi con il tandem Sarzanini-Guerzoni insiste sulla possibilità di una chiusura totale del Paese con l’arma però “indiretta” delle strette operate da Regioni e Comuni: «Non possiamo smontare il criterio scientifico che abbiamo costruito con l’ultimo Dpcm», ripete Conte ai suoi fedelissimi (secondo il retroscena del CorSera), e allora si tenta la strada che eviti un nuovo decreto Covid ma che allo stesso tempo “pressi” Governatori e sindaci per adottare chiusure il più possibili coatte sul suolo cittadino per evitare una nuova zona rossa nazionale. Una sorta di lockdown leggero, che consentirebbe, sempre secondo il retroscena sulla stampa, «alle imprese, alle fabbriche e alle professioni di andare avanti, ma chiuderebbe bar e ristoranti su quasi tutto il territorio nazionale, limitando il più possibile gli esercizi commerciali». Da oggi le Regioni arancioni sono già diventate 7, 5 quelle rosse ma per il 15 novembre potrebbe aumentare sensibilmente arrivando ad una Italia praticamente tutta arancione-rossa per limitare il più possibile spostamenti e “occasioni di assembramento”. Speranza, Boccia e Franceschini spingono da tempo ormai per una misura praticamente simile al lockdown in primavera per permettere un Natale di nuovo “aperto”, ma oggi Conte ha spiegato sulla Stampa la sua perplessità «Dobbiamo stringere i denti perché i servizi sanitari sono diffusamente sotto stress. Sullo stato del sistema sanitario nazionale, abbiamo raddoppiato i letti di terapia intensiva, immesso nei servizi sanitari oltre 36mila tra medici e infermieri, decuplicato la capacità di effettuare tamponi. Dobbiamo fare di più, ma siamo uno Stato di diritto, non invadiamo arbitrariamente la sfera personale dei cittadini».



© RIPRODUZIONE RISERVATA