Conte, coronavirus sfida totale per Europa / Intervista Corriere: “no altri divieti”

Una lunga intervista del Premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera nel giorno in cui si attende il varo del Decreto economico forse più importante degli ultimi 30 anni: l’emergenza coronavirus dal punto di vista sanitario, economico e sociale non accenna a diminuire e per forza di cose il Governo era chiamato ad uno sforzo ulteriore per provare a far fronte all’epidemia nelle prossime settimane evitando di far deflagrare del tutto un’economia già debole. Così 25 miliardi di euro sono stati varati nel Decreto “Cura Italia” (qui tutti i dettagli) e con questo primo provvedimento il Premier Conte si appresta a lanciare un nuovo appello all’Europa dopo il “caos” generato dalla vicenda Bce negli scorsi giorni: «L’Europa è quella capace di fare tutto ciò che è necessario per rispondere a un’emergenza che non è italiana, ma europea. Già nella videoconferenza di qualche giorno fa, la presidente von der Leyen mi ha chiarito la sua idea di impiegare tutti gli strumenti necessari a sostenere l’Italia. Le prime misure annunciate dalla Commissione per il sostegno medico ed economico mi appaiono efficaci e concrete, così come la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno di beni sanitari». Poco fa nella conferenza stampa da Palazzo Chigi per presentare il nuovo Decreto economico “Cura Italia” ancora Conte ha spiegato come l’Italia sia «in prima fila in Ue per lanciare una sfida comune che possa sconfiggere il coronavirus al più presto».

CONTE: “NO ALTRI DIVIETI IN ITALIA, MA PICCO NON È ANCORA ARRIVATO”

Assieme agli altri leader del G7, nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà a proporre non solo le misure già prese dall’Italia per combattere il coronavirus: «È necessario un coordinamento europeo delle misure di ordine sanitario ed economico. È il momento delle scelte coraggiose e l’Italia può offrire un contributo significativo, come Paese che per primo in Europa ha conosciuto una così ampia diffusione del virus». Sul fronte sanitario ed emergenziale, l’appello di Conte passa dall’Europa agli italiani stessi facendo leva u una battaglia che è purtroppo ancora all’inizio: non ci saranno nuovi divieti, spiega Conte, ma rilancia «Sono settimane decisive per vincere sul coronavirus, con gli scienziati che raccontano come ancora non si sia raggiunto il picco, ed è per questo che non possiamo abbassare la guardia, è la sfida più importante: per vincere servono 60 milioni di italiani». Dal fronte economico a quello sanitario e sociale, Conte conclude la sua intervista al Corriere della Sera spiegando come quello di oggi è un momento di estremo sacrificio «delle scelte responsabili fin dall’inizio ho lavorato con spirito di unità, mettendo la salute al centro. Stiamo affrontando un’emergenza mai conosciuta dal Dopoguerra a oggi. Sono orgoglioso di guidare questa grandiosa comunità».



