CONTE DECADUTO, CHI DECIDE ORA NEL M5S/ Crimi, Di Maio, Grillo: cosa succederà

CONTE ‘DECADUTO’ INCONTRA CRIMI

È terminato nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio a Roma l’incontro in privato tra l’ormai “decaduto” Presidente M5s Giuseppe Conte e l’ex capo politico reggente Vito Crimi dopo la sentenza del Tribunale di Napoli che oggi ha sospeso il nuovo statuto del Movimento 5Stelle e l’elezione di Conte alla Presidenza.

Nel momento già di massima tensione a seguito del Mattarella bis – con lo scontro molto acceso tra l’ex Premier e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio – il risultato del ricorso presentato da alcuni iscritti contro i due voti su SkyVote dello scorso agosto (4/8 e 6/8) potrebbe avere effetti detonanti. Come ha spiegato l’avvocato Lorenzo Borré che ha curato personalmente i ricorsi contro i nuovi vertici 5Stelle, cosa succederà nell’immediato in casa M5s nel breve periodo è quantomai certo: «Decade la carica di Conte, in primo luogo. In secondo luogo emerge l’incompatibilità di alcune attuali cariche negli organi di garanzia, con le restrizioni previste dal precedente statuto, che è ritornato in vigore: il precedente statuto, infatti, esclude che dette cariche possano essere ricoperte da soggetti che rivestano incarichi istituzionali».

CHI GUIDA ORA IL MOVIMENTO 5STELLE

Non solo, con Conte vengono di fatti deposti/sospesi anche gli attuali 5 vicepresidenti (Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco, Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa): spiega ancora Borré all’Adnkronos, «i 5 vicepresidenti decadono, essendo cariche non previste dal vecchio statuto. Il M5S si trova all’anno zero con l’azzeramento delle sue cariche. Unica via di uscita, la costituzione del Comitato direttivo. Altre fughe in avanti, insistendo con le procedure già annullate dal Tribunale, rischiano di porre il Movimento 5 Stelle su un binario morto. In questo momento la guida non c’è, il M5S è stato totalmente decapitato». Tradotto, secondo le stime dell’avvocato ricorrente dovrebbe essere ora Beppe Grillo e solo lui a stabilire tempi e modi per convocare i prossimi step “organizzativi”: sul piano direttivo, il nuovo “leader” del Movimento 5Stelle in attesa che venga risolto il nodo non da poco del Tribunale rimane il garante, ovvero Beppe Grillo, e in teoria torna il reggente precedente, cioè Vito Crimi. Secondo quanto stabilito dalla sentenza, dovrebbe essere proprio Crimi a condurre il Movimento ad eleggere la famosa “guida a 5” come deciso dalla base con gli Stati Generali M5s a novembre 2020. Una nota emersa questo pomeriggio sulle agenzie dopo l’incontro tra Conte e Crimi esprime alcuni immediati interventi: «il tribunale di Napoli ha solo sospeso le due delibere. Era già in programma un’assemblea per votare modifiche statutarie in linea con la comm. di garanzia per gli statuti. Nell’occasione gli iscritti anche da meno di 6 mesi ratificheranno di nuovo le delibere sospese». Non manca anche una critica al ricorso presentato e alla successiva decisione dei giudici, «l’interpretazione del tribunale di Napoli contrasta prassi e indirizzo del movimento che mira a scongiurare cordate organizzate ad hoc». All’uscita dal suo appartamento romano, Conte ha rilasciato un’ulteriore brevissima dichiarazione: «La mia leadership nel M5s si basa sulla condivisione di principi e idee, è un legame politico e giuridico, non dipende dalle carte bollate e dalle sentenze. E lo dico consapevolmente da avvocato».

