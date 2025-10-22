Conte dopo la sconfitta con il PSV attacca il mercato e la condizione del gruppo. Lang risponde a tono al tecnico leccese

I motivi della sconfitta secondo Conte

Nella serata di ieri è andata in scena una disfatta per il Napoli che nella gara di Champions League ha visto una pesante sconfitta 6-2 in casa del PSV Eindhoven dove a parte l’autore dei due gol, Scott McTominay, nessuno dei calciatori in campo ha lasciato in campo con un voto positivo. Al termine della sfida il tecnico Antonio Conte si è lasciato andare a varie dichiarazioni per spiegare il risultato ai suoi tifosi e difendere la sua posizione dopo una partita che ha mostrato diversi limiti nella rosa e nel gioco del tecnico ma anche per cercare di dare una scossa ai suoi giocatori.

Il tecnico leccese ha esordito chiedendo un bagno di umiltà per tutto l’ambiente ma ha anche avvisato i tifosi che gli sta venendo lanciato fumo negli occhi da chi sostiene che la squadra sia già matura e pronta per aprire un ciclo di vittorie, in primis sono i giocatori, sia quelli vecchi e quelli nuovi, che devono alzare il livello e tornare allo stato di forma della scorsa stagione. Conte ha spiegato poi che in questo momento nel gruppo non c’è più un clima che mette al primo posto il bene della squadra ma aleggia la sensazione di dover dare più valore al bene del singolo.

Le parole di Conte sul mercato e la risposta di Lang

Conte ha poi attaccato alcune scelte fatte in estate, in particolare quella di aver voluto aggiungere nove giocatori nuovi, operazione non facile da fare soprattutto in un sistema ben collaudato come quello di una squadra Campione d’Italia ma obbligatoria per la situazione in cui la squadra si trovava l’anno passato con troppi pochi giocatori a disposizione. Un altro motivo di questo stato di forma il tecnico lo identifica nel numero maggiore di partite che la sua squadra è costretta a giocare per la partecipazione in Champions che necessita una preparazione maggiore e che duri nel lungo periodo.

Dopo le parole del tecnico ha commentato anche uno dei nuovi acquisti, quello che tra tutti ha avuto il minore impiego, l’esterno olandese Noa Lang che ai media olandesi si è detto scontento del suo minutaggio risicato ma di non poter fare niente per cambiare la sua situazione se non lavorare e sperare di essere preso di più in considerazione. L’ex PSV ha poi dichiarato che dopo il corteggiamento dello scorso gennaio e di questa estate non ha mai avuto l’occasione di parlare e confrontarsi con il suo tecnico, uno dei probabili motivi del suo scarso utilizzo.