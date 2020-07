Conte, diretta Camera e Senato sul Consiglio Ue/ Scontro su Mes e Recovery Fund

Alle ore 9 alla Camera e alle ore 15 al Senato il Premier Giuseppe Conte terrà le proprie comunicazioni in vista del Consiglio Europeo Straordinario del 17-18 luglio a Bruxelles, per la prima volta in presenza dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Il Presidente del Consiglio arriva a questo appuntamento in Parlamento dopo notevoli polemiche interne alla maggioranza sul fronte Mes e dopo che dalle opposizioni attaccano sulla mancanza di un Recovery Plan (arriverà non prima di settembre, ha ribadito ancora negli scorsi giorni il Capo del Governo) col quale impostare il negoziato europeo sui fondi da destinare ai Paesi più colpiti. La proposta del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha trovato una timida approvazione da parte di Macron, Merkel e Conte ma sarà comunque il punto di partenza per il difficile negoziato in arrivo tra venerdì e sabato prossimo: «Lavoriamo affinché il Consiglio europeo si faccia trovare pronto all’appuntamento della storia, perché noi siamo consapevoli, Italia e Francia, che siamo dal lato giusto della storia», ha detto ieri Conte intervenendo alla festa della Repubblica francese all’ambasciata di Palazzo Farnese.

Con il delicatissimo dossier Aspi ancora aperto e con il nuovo Dpcm sull’emergenza Covid appena prorogato fino al 31 luglio, gli ultimi giorni della maggioranza sono stati tutt’altro che inclini ad un accordo di base su Mes e Recovery Fund. Dopo il tour europeo che ha visto Conte in Spagna, Portogallo, Olanda e Germania, il piano di accordo tra Paesi del Sud e i “frugali” del Nord è tutt’altro che vicino e come ha ampiamente fatto capire Angela Merkel nel bilaterale con il Premier italiano, «l’accordo sul Next Generation Eu non sarà facile».

COMUNICAZIONI CONTE SUL CONSIGLIO UE

Dall’Olanda Rutte fa sapere che il sì ai sussidi del Recovery Fund potrà arrivare «solo con condizioni molto rigide e se daranno fatte effettivamente riforme serie», ma le risposte «finora dagli altri leader Ue non fanno sperare sulla possibilità di raggiungere un accordo». Conte non potrà che ripartire da questo snodo, tutt’altro che risolto dopo il suo viaggio a L’Aia nei giorni scorsi, nelle comunicazioni al Parlamento previste per la giornata di oggi. Alle ore 9 la diretta video streaming da Palazzo Montecitorio, alle ore 15 invece la medesima informativa verrà riproposta al Senato: «Siamo in una fase cruciale del negoziato e lavoreremo, insieme al presidente Macron e agli altri stati membri affinché il percorso possa completarsi e possa essere finalizzato già nel prossimo Consiglio europeo», ha ribadito ieri nel meeting con l’ambasciatore francese.

«E’ un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue solida, forte e coordinata», aveva detto il Presidente del Consiglio nella conferenza stampa conclusiva con la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Quel sostegno al Recovery Fund per una «risposta tempestiva e solidale all’emergenza Covid» che verrà ribadito anche oggi in Parlamento ma che rischia al momento di non bastare per trovare una quadra comune ai 27 Paesi dell’Unione Europea riuniti nel fine settimana per il Next Generation Eu. In quanto “comunicazioni del Premier” in linea di massima dovrebbe tenersi un voto parlamentare al termine del discorso di Conte, cosa invece non avvenuta nel precedente Consiglio Europeo in quanto era una «riunione informale e anticipatoria» del vertice Ue invece previsto per il 17-18 luglio prossimi. Si vedrà dunque la tenuta del Governo anche se non paiono esserci grossi scossoni in vista dato che per il momento non si dovrebbe parlare – e quindi votare – sul punto più delicato, la richiesta di prestito al Mes, con il Premier Conte che ha più volte ribadito di voler affrontare il dossier solo una volta concluso il negoziato europeo sul Recovery Fund.





