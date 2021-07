Conte, diretta video presentazione Statuto M5s/ Organigramma e voto: le novità

Giornata importante per Giuseppe Conte: oggi verrà presentato il nuovo stato del Movimento 5 Stelle. L’annuncio è arrivato dallo stesso leader in pectore: appuntamento alle ore 18.30 con diretta video sulla sua pagina Facebook. L’ex premier, infatti, illustrerà il documento che governerà il futuro M5s. E il giurista usa parole altisonanti: «Il progetto di rinnovamento del Movimento 5 Stelle».

Atteso lunedì dal confronto con Mario Draghi, Giuseppe Conte è pronto a diventare il nuovo faro del M5s dopo lo scontro vibrante con il garante Beppe Grillo. La lite è stata risolta da un lungo e solido lavoro dei pontieri di casa pentastellata, Luigi Di Maio in primis, e non ci resta che scoprire come si evolverà la creatura nata dall’ambizione di Grillo e Gianroberto Casaleggio…

Come sarà il nuovo Statuto M5s targato Giuseppe Conte? Questo tra poco lo scopriremo, ma sappiamo già che il testo sarà protagonista del prossimo voto della base pentastellata. Il 21 luglio sarà inaugurata la piattaforma Skyvote e, dopo la scelta del candidato sindaco a Torino, probabilmente sarà il turno del nuovo Statuto. Riflettori accesi soprattutto dal nuovo organigramma che affiancherà Conte: sono previsti tre vicepresidenti, chiamati a rappresentare le anime del Movimento. Un posto sarà riservato a una donna: in pole Lucia Azzolina, Paola Taverna e Virginia Raggi. Il Consiglio Nazionale del M5s sarà composto da 20 membri secondo quanto reso noto da Il Messaggero, mentre per quanto riguarda il Comitato di Garanzia sarà Grillo a decidere: Luigi Di Maio è stato indicato tra i possibili membri.

