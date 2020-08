Conte: “Dpcm? No nuovo lockdown”/ “Su scuola garantisco io, discoteche ancora chiuse”

Ipotizza un ritorno alla (quasi) normalità in tempi brevi il premier Giuseppe Conte. Intervistato quest’oggi dal Corriere della Sera, il presidente del Consiglio ha esordito garantendo sulla riapertura delle scuole: “E’ il mio impegno con giovani, famiglie, Paese. Il mio impegno con insegnanti e personale. La scuola riparte, non ci sono dubbi. Soltanto una nuova e fortissima impennata di contagi – ha aggiunto – ma io non voglio nemmeno pensare a questa eventualità”, potrebbe impedirne la riapertura. Nel prossimo Dpcm emanato a breve si procederà con nuove riaperture: “Io lo so che non avremo nuove chiusure – prosegue il massimo rappresentante dell’esecutivo – che non rischiamo nuovi lockdown. Lo so perché abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per questo e su questo ogni giorno. Siamo impegnati come governo, come Protezione civile, come comitato tecnico scientifico. Siamo tranquilli perchè abbiamo creato una rete sanitaria efficace ed efficiente. Se adesso ci lodano tutti i governi stranieri vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Io tutto questo non voglio sprecarlo”.

CONTE: “NON VOGLIO SPRECARE I SACRIFICI FATTI”

Conte ricorda quindi le lodi ricevute dai governi stranieri (“vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto”), per poi aggiungere: “Io tutto questo non voglio sprecarlo, abbiamo gestito un`emergenza che non aveva precedenti al mondo”. Il premier non nega che “che ci possano essere stati alcuni errori o sbavature, ma si tratta comunque di aspetti che hanno avuto un impatto minimo”. La cosa certa è che “il ritorno alla normalità è ormai vicino e queste aperture che inseriremo nel Dpcm lo dimostrano”. Fra i grandi “ritorni”, la ripresa delle crociere e dei convegni: “Le navi devono tornare a viaggiare perché il turismo è un pezzo fondamentale dell’economia. Come anche i convegni”. Ma non è ancora tempo per le discoteche al chiuso: “Sulle discoteche sono molto prudente – spiega il presidente del consiglio – non mi sembra ancora opportuno concedere il permesso, troppo pericoloso. Si suda, si beve insieme, si sta vicini”. E ancora “Io l’impazienza dei gestori la comprendo, tutto quello che si ferma rischia di essere perduto. So che ci sono famiglie che hanno problemi ad arrivare a fine mese e di questo ci siamo fatti carico, so che la crisi di bar, ristoranti, locali pubblici può influire in maniera pesante. Ma ballare tutti appiccicati come si fa? Questo non è tornare a vivere, è rischiare troppo”.



