Conte e Di Maio in Libia: “liberati pescatori Mazara”/ Le famiglie: “finalmente!”

Sarebbe molto vicina la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo – 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi – sequestrati in Libia da 108 giorni dal generale Haftar: la notizia arriva direttamente da Palazzo Chigi che ha spiegato come da questa mattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volto diretti a Bengasi per la liberazione effettiva dei pescatori, con la conferma anche dei familiari che attendono a Mazara del Vallo da più di tre mesi «Finalmente! Aspettavamo questo regalo di Natale». Si stravolge così l’agenda politica del Premier, già piuttosto delicata vista la semi-crisi di Governo e la stretta sul Natale da adottare al più presto (e annunciata ormai da lunedì scorso, ndr): ma è dall’1 settembre che le milizie della LNA, fedeli al generale Haftar, avevano sequestrato i due motopesca partiti da Mazara ‘Antartide’ e ‘Medinea’ con a bordo i 18 membri dell’equipaggio. Nel silenzio quasi totale del Governo, le opposizioni dopo le denunce dei familiari dei pescatori si sono fatte promotrici di continui appelli al Governo ma solo ora, 108 giorni dopo, l’incubo dei 18 sequestrati sembra finalmente concludersi.

LA LIBERAZIONE DEI PESCATORI: ORA COSA SUCCEDE

«Era ora! Aspettiamo la conferma ufficiale della liberazione dei 18 pescatori. L’Intera comunità li sta aspettando», così spiega all’Adnkronos il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci «Siamo davvero felici sappiamo che questi sono momenti importanti. Dalla Libia ci arrivano telefonate che ci confermano l’imminente liberazione. Aspettiamo la conferma a momenti». Più accorto invece l’armatore dei due pescherecci, Leonardo Gancitano, sempre contattato dall’Adnkronos: «Aspettiamo. In questo momento non possiamo aggiungere altro. Sono scaramantico. Non voglio dire nulla fin quando non abbiamo certezze». Per la moglie di uno dei pescatori, Paola Bigione, occorre attendere l’ufficialità della liberazione da parte della Farnesina «Non vogliamo festeggiare prima anche perché se non fosse vero sarebbe uno schiaffo terribile». Dal Governo arriva il messaggio di Maria Elena Boschi (Italia Viva), che ha visto slittare l’incontro con il Premier proprio per il “blitz” a Bengasi: «la liberazione dei nostri connazionali in Libia dopo oltre cento giorni, se confermata, sarebbe una notizia bellissima! Siamo tutti dalla parte delle famiglie dei pescatori. Viva l’Italia». Restano aperte numerose problematiche legate a questa strana e assurda storia libica: il perché del sequestro, cosa è stato – se è stato – promesso in cambio ad Haftar e perché ci siano andati di persona Conte e Di Maio a “trattare” nel pieno di una crisi di Governo abbozzata e con un Paese interno che attende ancora le novità sui prossimi giorni di Natale.



