Conte e la Fase 2/ “Se gli scienziati daranno l’ok forse da fine mese, sull’Europa..”

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni del network britannico della Bbc. Il premier italiano ha accennato al possibile allentamento delle misure restrittive in corso, spiegando che il tutto dovrà essere fatto “gradualmente”, ma “probabilmente”, ferma restando il parere positivo del comitato scientifico “entro la fine di questo mese”. Conte ci ha tenuto a sottolineare che l’Italia ha “sempre adottato misure efficaci e tempestive”, “Non troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa emergenza”, e tornando indietro “farei lo stesso”. Ovviamente il massimo esponente dell’esecutivo italiano è conscio che qualche errore è stato fatto, come è normale che sia: “La perfezione non è di questo mondo e non sono così arrogante da pensare che il governo italiano sia stato perfetto”, ma sarebbe stato impensabile un lockdown rigido come quello cinese, in quanto il sistema italiano è completamente diverso, “mi avrebbero probabilmente preso per pazzo”.

GIUSEPPE CONTE: “SOFFRO PER LE VITTIME IN ITALIA”

Conte ha poi parlato delle migliaia di vittime causate del coronavirus, a cominciare dal personale sanitario, arrivando fino agli anziani, spiegando come il dolore per le ferite subite dall’Italia è “sempre con me” ed è motivo di “profonda tristezza”, l’Italia “sta soffrendo”. Si parla ovviamente anche dell’aspetto Europa, e Conte invoca una domanda univoca e solidale fra i vari stati membri che compongono l’Unione Europea: “Abbiamo bisogno di una risposta economica e sociale a livello europeo”, servono risposte “monetarie e fiscali” per far fronte alla “prova più grande dalla Seconda Guerra Mondiale”. Ma il premier italiano non pensa che l’Europa possa fallire “non permetterò che si materializzi, voglio evitarlo”. Infine, sugli aiuti russi all’Italia, Conte chiude così: “Solamente il sospetto” che gli aiuti abbiano un secondo fine è “un’offesa per me e per il governo italiano”, ma “anche per Vladimir Putin”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA