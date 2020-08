Conte e la riforma nascosta dei servizi segreti/ Vertici “blindati” con Decreto Covid

La riforma dei servizi segreti nel decreto con cui è stato prorogato lo stato di emergenza. A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui questa novità rischia di riaccendere la polemica. Ci sono alcuni membri del Copasir, il comitato di controllo sull’attività dell’intelligence, che sostengono di non essere stati informati, anche se si tratta di una materia che dovrebbe essere concordata con i partiti della minoranza. Non si esclude, dunque, una richiesta di chiarimenti al Premier Giuseppe Conte, che ha conservato la delega politica proprio sui servizi segreti. Le norme che erano in vigore erano state approvate il 3 agosto 2007. La legge 124 stabiliva, in merito alle nomine dei direttori dei servizi, che «la direzione generale del Dis è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato». Nomina e revoca spettano esclusivamente al premier, dopo aver sentito il Cisr. «L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta». Quindi, solo quattro anni e l’unico rinnovo può avvenire senza superare questo limite di tempo. Stessa regola per i direttori delle due agenzie, l’Aise che si occupa di sicurezza all’estero, e l’Aisi che ha invece compiti sul territorio nazionale.

CONTE E LA RIFORMA NASCOSTA DEI SERVIZI SEGRETI

In Parlamento il Premier Giuseppe Conte ha elencato i provvedimenti che avrebbero perso efficacia senza la proroga dello stato di emergenza. Quando però il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è emersa una nuova norma, come evidenziato dal Corriere della Sera. «Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica dal Covid-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni”». Di conseguenza, i vertici dei servizi segreti possono ottenere il rinnovo dell’incarico e restare altri quattro anni. La possibilità di una modifica di legge era stata discussa all0interno del Cisr, cioè il comitato interministeriale che si occupa di sicurezza con i titolari di Difesa, Interno, Economia, Giustizia e Sviluppo economico. Ma non si era parlato di una riforma così strutturata. Pertanto, bisognerà capire che cosa sia successo nella riunione ristretta tra i ministri. Perché si è arrivati a questa decisione? È stato coinvolto il Copasir? Intanto il dibattito politico già si infiamma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA