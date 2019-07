Conte e Marotta conferenza stampa/ Diretta streaming video, nasce la nuova Inter

Una campagna acquisti già piuttosto ingombrante (Lazaro, Godin, Sensi), una doppia bocciatura eccellente (Icardi e Nainggolan) e un piano diretto verso lo scudetto: oggi però nasce ufficialmente la nuova Inter di Antonio Conte e Giuseppe Marotta con la conferenza stampa in diretta streaming video mondiale su InterTv, il portale Inter.It, Twitter, Facebook e anche sul canale YouTube della società neroazzurra. Un mese dopo l’annuncio, a differenza di quanto fatto dalla Juventus con Sarri (presentato subito dopo l’acquisto dal Chelsea, ndr), l’Inter di Suning presenta il suo nuovo allenatore con la viva speranza che al netto di chiacchiere e punzecchiature, sarà poi il campo a dire se la prima Inter post-Spalletti sarà già da subito in grado di battere il regno permanente della Juve e sfilarli lo scudetto cucito sulle maglie ormai da 8 anni consecutivi. Domani inizierà ufficialmente il ritiro dell’Inter a Lugano ma oggi i riflettori sono tutti puntati per il tecnico e l’amministratore delegato che assieme hanno costruito già le fortune della Juventus post Calciopoli. Dalle ore 15.30 scatterà la conferenza stampa con inevitabili e numerose già immaginiamo le domande a Conte sul futuro dei due pezzi da novanta della rosa neroazzurra, Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

CONFERENZA STAMPA CONTE E MAROTTA: ECCO LA NUOVA INTER

Già, proprio il numero 9 e il 14 dell’Inter sono da ieri ancor di più al centro della bufera dopo le parole durissime e chiare date da Beppe Marotta a Sky Sport 24: «Abbiamo già parlato con i diretti interessati: abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società, Icardi e Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico». Conte l’aveva già fatto intuire che i due non rientravano nelle sue idee tecniche e tattiche ma soprattutto caratteriali (per motivi decisamente diversi) ma da ieri, ovviamente, Icardi e il Ninja sono ufficialmente sul mercato: «Una cosa è affermare che il calciatore è sul mercato, questo lo abbiamo detto, ma un’altra cosa è rispettare quelli che sono gli aspetti contrattuali, un accordo collettivo che prevede comunque che il calciatore debba prendere parte agli allenamenti. Non vogliamo assolutamente venire meno ai nostri doveri, ma poi ci sono anche dei diritti come quello dell’allenatore di scegliere la formazione da mettere in campo». Con Napoli, Juventus e forse l’Atletico Madrid alla porta di Wanda Nara, e la Cina che segue Nainggolan, l’Inter è pronta a cambiare del tutto pagina e impostare la nuova squadra di Conte su Lukaku e Barella: in attesa di capire se le operazioni avranno esito positivo per i tifosi neroazzurri, oggi tanto Conte quanto Marotta proveranno a dare qualche “indizio” in più sulla nuova stagione che si apre da domani. Dalla conferma di Perisic e Brozovic, alle mire in attacco anche su Dzeko fino al ruolo che avrà Barella nel centrocampo interista: insomma, non solo Icardi al centro della scena, di argomenti “caldi” l’Inter ne ha a iosa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA